1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı

Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gereken kişi, Kars'ta seyahat ederken yakalandı ve Valiliğin hazırladığı karantina yurduna yerleştirildi.
 12 Eylül 2020 16:19
Yazdır
Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı

Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gereken kişi, Kars'ta seyahat ederken yakalandı ve Valiliğin hazırladığı karantina yurduna yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler, izolasyon süreçlerini Valiliğin belirlediği yurt veya pansiyonlarda geçirerek tamamlayacak.

Bu kapsamda, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nuripaşa Yurt Müdürlüğü'nde, sağlık ekipleri izolasyon için getirilecek vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamladı.

Karantina süresince yurtta kalan kişilerin temel ihtiyaçları karşılanacak ve yurtlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Öte yandan, Iğdır'da karantinada olması gerekirken, Kars'ta uygulama noktasında Iğdır'a giderken yakalanan G.B, sağlık kontrollerinin ardından hazırlanan yurtta 14 günlük karantinaya alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İhraç albaydan 'İsyankar olabilirim ama...' savunması
09 Eylül 2020 20:11		 Hangisi daha avantajlı: Yazılı içerik mi? Video içerikmi?
09 Eylül 2020 12:07
Vali açıkladı: Hastane doluluk oranımız yüzde 52,3
08 Eylül 2020 23:02		 Bakan Pakdemirli, Hatay'da yangın bölgesindeki bir aileyi evinde ziyaret etti
08 Eylül 2020 09:54
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'reyting' uyarısı
06 Eylül 2020 16:03		 Borsa İstanbul Şirketlerinden Paritex Müjdesi!
05 Eylül 2020 16:49
Fonksiyonel gıda nedir?
05 Eylül 2020 14:48		 İçişleri: Bu yıl 146 terörist ikna yöntemiyle teslim oldu
05 Eylül 2020 13:59
Tarlada çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı
05 Eylül 2020 10:59		 Cinayet davası, sanık avukatının karantinada olduğunu bildirmesi üzerine ertelendi
04 Eylül 2020 13:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:47 - Erdoğan: Ne yaparsanız yapın bir kıymeti harbiyesi yok16:28 - Ankara'da, şehri büyük bir toz bulutu kaplamaya başladı16:19 - Karantinada olması gereken kişi seyahatte yakalandı16:18 - Adıyaman'da 60 ev karantinaya alındı16:18 - Yüz yüze eğitimin hijyen ürünleri de meslek liselerinden16:15 - Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
16:11 - AK Parti vekil'den 'yakınlarını müdür yaptı' iddiasına yalanlama16:08 - Nacakla saldırıya uğrayan muhtar kolundan yaralandı15:56 - Pınar Gültekin'in katil zanlısı boşanma için ifade verdi15:46 - Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'nden yayınlar başladı15:43 - Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Yanlış iş yapıyorsunuz15:42 - Kamu görevlilerine hakaret eden zanlı tutuklandı
15:39 - Doktora hasta yakınlarınca saldırı girişimi15:35 - İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeniden zam geliyor15:33 - İznik Gölü çekilince 1500 yıllık bazilika ortaya çıktı15:32 - Zabıta maske için uyarınca ' Senin için takayım' dedi15:26 - CHP'li Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözlerine açıklama
15:25 - Cumhurbaşkanı, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den atletli öğretmene inceleme
77 üniversiteye, 18 kritik teknoloji alanında, 750 ek öğretim üyesi kadrosu verildi
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Kamu bankalarından 'altın' teklif
Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik
Ankara'da, şehri büyük bir toz bulutu kaplamaya başladı
Karadeniz'den yeni bir doğal gaz müjdesi daha geliyor
'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'
Hürriyet Gazetesi, tecavüzle suçlanan başkan ve kadınla konuştu
TCDD 17 ay sonra sonuçları açıkladı. 188 kadro iptal edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye ile yeniden görüşmek istiyoruz 1
fenerium'da anadolu takımlarının formalarının satılması 1
atiye 1
oturanlar negatif,ayakta duranlar pozitif 1
gökhan gönül 1
12.09.2020 polatlı'daki kum fırtınası 1
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
izolasyondan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi 2
3 gün karantina,10 kitap okuma cezası 1
tecavüzcü coşkun 1
SON İLANLAR
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karabük SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam