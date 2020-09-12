Ankara'da, şehri büyük bir toz bulutu kaplamaya başladı
|12 Eylül 2020 16:28
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Ankara'da an itibariyle tüm şehri büyük bir toz bulutu kaplamaya başladı
Polatlı üzerinden gelen kum fırtınası saat 16:30 itibariyle Ankara'yı kaplamaya başladı. Kum fırtınasından dolayı Polatlı başta olmak üzere Ankara merkezdeki tüm ilçeler gündüz vaktinde geceye büründü. Haymana ve Polatlı ilçelerinden başlayan kum fırtınasının rüzgarın etkisiyle oluştuğu belirtildi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.
Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi.
Kum fırtınasının 20 dakika sürdüğünü söyleyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "böyle bir olay ilk kez yaşandı" dedi.
Ankara için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürülüğü, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Genel Müdürlük, Ankara için sarı uyarıda da bulundu.
Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır.Vasip Şahin (@vasipsahin) September 12, 2020
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