Erdoğan: Ne yaparsanız yapın bir kıymeti harbiyesi yok
|12 Eylül 2020 16:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, "S&P açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı düşürme tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sebebi burasıdır. Milletimiz burayı yıllarca Yaslıada olarak adlandırmışlardır Millet için, millet iradesinin tecellisi için mücadelede özellikle 60 sene boyunca Adnan Menderes ve arkadaşlarının akıbetiyle tehdit edilmiştir.
12 Eylül'de bir sağdan bir soldan idam edilen gençlerin acısı yıllar boyu yüreğimizi dağlamıştır.
İstikbal ve istiklal mücadelesini her alanda sürdürüyoruz, yasaklara son verdik, milli iradeyi yeniden hakim kıldık.
Bugün Batı'nın bize zaman zaman takıldıkları konular var. Aynı Batı "Türkiye sessiz devrim gerçekleştirdi" diyordu. S&P açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı düşürme tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.
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