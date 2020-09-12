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KPSS Alan Bilgisi sınavı sorularını değerlendiriyoruz

KPSS-A Grubu alan bilgisinde, Cumartesi günü oturumları tamamlandı. Memurlar.net ziyaretçileri soruları değerlendiriyor.
 12 Eylül 2020 17:15
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KPSS Alan Bilgisi sınavı sorularını değerlendiriyoruz

KPSS-A Grubu alan bilgisinde, Cumartesi günü oturumları tamamlandı.

Cumartesi sabah oturumunda; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Öğleden sonraki oturumda ise Hukuk, İktisat, Maliye konularından soru soruldu. Saat 14:45'te başlayan ikinci gün oturumu 150 dakika sürdü

Adaylar sınav sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Alan bilgisinde Cumartesi günü oturumlarına yönelik değerlendirmeler için TIKLAYINIZ

Pazar günkü oturumda İşletme, Muhasebe, İstatistik alanlarından soru sorulacak.
Memurlar.Net - Özel

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