KPSS Alan Bilgisi sınavı sorularını değerlendiriyoruz

ANKARA VE İZMİR VALİLİĞİ, KURUM BAZINDA MESAİ SAATİ BELİRLEMESİ YAPTI Ankara Valiliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Valiliğin yaptığı belirlemeye göre bazı kurumlar 8:00 ila 17:00, bazı kurumlar 8:30 ila 17:30, bazı kurumlar 9:00 ila 18:00 bazı kurumlar da 10:00 ila 19:00 arasında mesaiye başlayacak