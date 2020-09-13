Tavandan ek ödemede, 5 güne kadar olan izinlerde kesinti olur mu?
|13 Eylül 2020 15:14
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Soru: Pandemi dolayısıyla tavandan yatacak ek ödeme de 5 güne kadar olan izinlerde kesinti olur mu? Bizim hastanede kesinti yapılacak diyor.
Cevap: 4. Dönem Toplu Sözleşme Kararlarında yer alan "döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri döner sermaye ödemelerinde çalışılmayan gün kapsamında değerlendirilmez." hükmü gereği ayda 5, yılda 12 güne kadar alınan yıllık izin sürelerinde ve 6 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yer alan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan personelin durumu, mesai içi çalışılmayan günlerden hariç tutuldu.
Bu durumda; ayda 5 güne ve yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayı Covid-19 Pozitif tanısı konan sağlık çalışanların tedavi ve karantina süresi, mesai içi çalışılan günlerden sayılacak ve sabit dışı ek ödemelerinde herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
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