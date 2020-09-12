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Şehit Yüzbaşı Mahmut Top son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
 12 Eylül 2020 18:32
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Şehit Yüzbaşı Mahmut Top son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin tabutuna omuz verdi.

Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top şehit düştü. Yüzbaşı Mahmut Top'un naaşı askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanına getirildi. Akabinde şehidin naaşı defnedileceği Samsun'un Havza ilçesine getirildi. Havza'daki baba evinin önünde helalliğin alınmasının ardından şehidin naaşı merkezde bulunan Kevser Camisi'ne götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şehit Mahmut Top'un naaşını yüzlerce kişi karşıladı. Burada şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin tabutuna omuz verdi. Saat 17.30'da kılınan cenaze namazının ardından Şehit Yüzbaşı Top'un cenazesi Havza Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Şehidin cenazesine Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz, Kemal Zeybek, Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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