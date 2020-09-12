1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul çatısında bulunan ABD'nin margarinleri analiz edildi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, deprem nedeniyle tahliye edilen 60 yıllık okulun çatısında bulunan ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gönderdiği 81 kutu margarinin analizi tamamlandı.
 12 Eylül 2020 18:42
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı olduğu tespit edilen Ağın ilçesindeki 60 yıllık Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nun tahliyesi sırasında, çatı arasında her biri 2,5 kilo ağırlığında 81 kutu margarin bulundu. 'Marshall Yardımı' olarak bilinen ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'ye gönderdiği margarinler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ANALİZ SONUÇLARI

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, 6 Haziran günü bulunan margarinlerin analizlerinin tamamlandığını bildirdi. Başkan Uslu, margarinlerin bir kısmının bitkisel yağ, bir kısmının ise süt yağı harici ihtiva eden hayvansal yağlar olduğunun tespit edildiğini söyledi. Uslu, "60 yıllık süreçte yağların çatıda kalmasıyla, kutuların metalden yapıldığından dolayı az bir kurşun tespit edilmiş. Bunun haricinde herhangi bir tespitte bulunulmamıştır" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Selin izleri silinen Dereli böyle olacak
12 Eylül 2020 17:44		 Ankara'da, şehri büyük bir toz bulutu kaplamaya başladı
12 Eylül 2020 16:28
İznik Gölü çekilince 1500 yıllık bazilika ortaya çıktı
12 Eylül 2020 15:33		 'Manisa'nın kuş cenneti'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
11 Eylül 2020 20:48
Okul müdürü ve personeli koronavirüs oldu
11 Eylül 2020 18:40		 Köyü istila ettiler: Kapı, pencere açamıyorlar
11 Eylül 2020 17:16
İlçede panik! Isırığı büyük yaralara neden oluyor
11 Eylül 2020 16:42		 Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, denetimler sıklaştı
11 Eylül 2020 15:26
Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde sörf yaptı
10 Eylül 2020 18:46		 Uyanık minibüsçü pes dedirtti: Uygulama noktasını görünce yolcuları indirdi
10 Eylül 2020 17:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:25 - Erdoğan: AK Parti, 83 milyonun tamamının partisidir20:24 - 17 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı20:15 - ASDEP sonuçları haftaya açıklanacak19:29 - Vaka sayıları açıklandı... 1500 sınırına geriledi19:27 - 'Doğal gaz keşfinde 3. katmandayız. 1000 metre daha ineceğiz, dua edin'19:25 - EBA TV'yi izleyemeyen 77 çocuğun sorunu çözüldü
19:08 - Merve öğretmen Mikail'in hayalini gerçekleştirdi19:02 - Okul müdürü Covid-19 hastalarına şifa dağıtıyor18:58 - Gaziantep'te hastanede kavga: 4 polis yaralı, 5 kişi gözaltında18:42 - Okul çatısında bulunan ABD'nin margarinleri analiz edildi18:38 - Koronalı hastaların komşularına SMS sistemi oluşturuldu18:36 - Türk iş insanı ve sporcular için seyahat yasağını kalkıyor
18:32 - Şehit Yüzbaşı Mahmut Top son yolculuğuna uğurlandı18:20 - Belediye Başkanı: Korona'dan ölenlerin çoğunun bir ayağı çukurdaydı18:01 - Bakırköy Kaymakamlığı otoparkına sahra hastanesi kuruluyor17:55 - 'Gerekli özeni göstermezsek, koronavirüsten kurtulamayız'17:53 - Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
17:46 - Ceza yedi, polis ikaz etti, yine bildiğini okudu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den atletli öğretmene inceleme
17 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
77 üniversiteye, 18 kritik teknoloji alanında, 750 ek öğretim üyesi kadrosu verildi
Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Ankara'da, şehri büyük bir toz bulutu kaplamaya başladı
Kamu bankalarından 'altın' teklif
İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeniden zam geliyor
Vaka sayıları açıklandı... 1500 sınırına geriledi
'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiç uğraşamam 1
masterchef 3
fenerium'da anadolu takımlarının formalarının satılması 1
hiç havamda değilim 1
gece uyandığında odasında birini gören kadın 2
burcu yazgı coşkun 2
atiye 1
izolasyondan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi 2
12.09.2020 polatlı'daki kum fırtınası 1
Koronavirüs insan yapımı 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam