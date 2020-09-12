Okul müdürü Covid-19 hastalarına şifa dağıtıyor

Durak Hava Demir İlkokulu Müdürü Hakan Tatlı, gönüllü olarak filyasyon ekibine katılarak karantinada olan hastalara ilaç taşıyor. Okul Müdürü Tatlı; "Bizim görevimiz sağlık personelinin teknik olarak yapacaklarından ziyade onlara destek olmak. Kimi arkadaşımız masa başında, kimi arkadaşımız araçları kullanarak, kimisi de ilaçları götürüp geçmiş olsun dilekleriyle bu salgının ortadan kaldırılmasına çalışacağız" dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Durak Hava Demir İlkokulu Müdürü Hakan Tatlı, korona virüsle mücadele kapsamında gönüllü olarak filyasyon ekibine katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak görev yapan Tatlı, karantinada olan hastalara bazen ilaç götürüyor bazen doktorları taşımak için şoförlük yapıyor. Salgının üstesinden gelebilmek için hep birlikte bir şeyler yapılması gerektiğini ifade eden Durak Hava Demir İlkokulu Müdürü Hakan Tatlı; "Ülkemizin de içinde bulunduğu dünyayı saran korona virüs illetinden dolayı hepimiz mustaribiz. Ülkemizde de başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu ve kuruluşlarda çok büyük tedbirler alınmış durumda. Öğretmen olmama rağmen filyasyon ekibinde gönüllü olarak görev almak istedim. Çünkü hep birlikte bir şeyler yapabilirsek bu sıkıntının üstesinden gele bileceğiz. Başta sağlık bakanımız, milli eğitim bakanımız, il milli eğitim müdürümüz ve tüm kamu kuruluşların personelleri el birliğiyle sağlık çalışanlarımıza destek olmak zorundayız. Bu hepimizin tedbirleriyle altından kalkabileceğimiz bir sıkıntı, sadece sağlık personellerimizin üzerine düştüğü bir görev olmaması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

Sağlık personellerine destek sağladıklarını kaydeden Tatlı, "İlacı götürdüğümüzde geçmiş olsun diliyoruz, şikayetinin olup olmadığını soruyoruz. Bizim görevimiz sağlık personelinin teknik olarak yapacaklarından ziyade onlara destek olmak. Kimi arkadaşımız masa başında, kimi arkadaşımız araçları kullanarak, kimisi de ilaçları götürüp geçmiş olsun dilekleriyle bu salgının ortadan kaldırılmasına çalışacağız" ifadelerini kullandı.