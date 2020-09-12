1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul müdürü Covid-19 hastalarına şifa dağıtıyor

Durak Hava Demir İlkokulu Müdürü Hakan Tatlı, gönüllü olarak filyasyon ekibine katılarak karantinada olan hastalara ilaç taşıyor.
 12 Eylül 2020 19:02
Yazdır
Okul müdürü Covid-19 hastalarına şifa dağıtıyor

Durak Hava Demir İlkokulu Müdürü Hakan Tatlı, gönüllü olarak filyasyon ekibine katılarak karantinada olan hastalara ilaç taşıyor. Okul Müdürü Tatlı; "Bizim görevimiz sağlık personelinin teknik olarak yapacaklarından ziyade onlara destek olmak. Kimi arkadaşımız masa başında, kimi arkadaşımız araçları kullanarak, kimisi de ilaçları götürüp geçmiş olsun dilekleriyle bu salgının ortadan kaldırılmasına çalışacağız" dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Durak Hava Demir İlkokulu Müdürü Hakan Tatlı, korona virüsle mücadele kapsamında gönüllü olarak filyasyon ekibine katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak görev yapan Tatlı, karantinada olan hastalara bazen ilaç götürüyor bazen doktorları taşımak için şoförlük yapıyor. Salgının üstesinden gelebilmek için hep birlikte bir şeyler yapılması gerektiğini ifade eden Durak Hava Demir İlkokulu Müdürü Hakan Tatlı; "Ülkemizin de içinde bulunduğu dünyayı saran korona virüs illetinden dolayı hepimiz mustaribiz. Ülkemizde de başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu ve kuruluşlarda çok büyük tedbirler alınmış durumda. Öğretmen olmama rağmen filyasyon ekibinde gönüllü olarak görev almak istedim. Çünkü hep birlikte bir şeyler yapabilirsek bu sıkıntının üstesinden gele bileceğiz. Başta sağlık bakanımız, milli eğitim bakanımız, il milli eğitim müdürümüz ve tüm kamu kuruluşların personelleri el birliğiyle sağlık çalışanlarımıza destek olmak zorundayız. Bu hepimizin tedbirleriyle altından kalkabileceğimiz bir sıkıntı, sadece sağlık personellerimizin üzerine düştüğü bir görev olmaması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

Sağlık personellerine destek sağladıklarını kaydeden Tatlı, "İlacı götürdüğümüzde geçmiş olsun diliyoruz, şikayetinin olup olmadığını soruyoruz. Bizim görevimiz sağlık personelinin teknik olarak yapacaklarından ziyade onlara destek olmak. Kimi arkadaşımız masa başında, kimi arkadaşımız araçları kullanarak, kimisi de ilaçları götürüp geçmiş olsun dilekleriyle bu salgının ortadan kaldırılmasına çalışacağız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okullar için üç aşamalı plan hazır
11 Eylül 2020 07:46		 Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırlıyor
10 Eylül 2020 22:19
Bu okul virüs nedeniyle öğrencilere kitapları kargoyla ulaştırıyor
10 Eylül 2020 15:37		 Fedakar öğretmenler okulları yüz yüze eğitime hazırlıyor
09 Eylül 2020 23:13
Okulun bütün öğretmenleri karantinada
09 Eylül 2020 16:14		 'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
09 Eylül 2020 08:49
Merdiven altı eğitim endişesi
09 Eylül 2020 07:20		 Bu lise, 3 Erasmus projesiyle hibe almaya hak kazandı
08 Eylül 2020 20:44
Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi
08 Eylül 2020 18:48		 Okul müdürü ve yardımcıları öğrenciler için kolları sıvadı
08 Eylül 2020 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:25 - Erdoğan: AK Parti, 83 milyonun tamamının partisidir20:24 - 17 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı20:15 - ASDEP sonuçları haftaya açıklanacak19:29 - Vaka sayıları açıklandı... 1500 sınırına geriledi19:27 - 'Doğal gaz keşfinde 3. katmandayız. 1000 metre daha ineceğiz, dua edin'19:25 - EBA TV'yi izleyemeyen 77 çocuğun sorunu çözüldü
19:08 - Merve öğretmen Mikail'in hayalini gerçekleştirdi19:02 - Okul müdürü Covid-19 hastalarına şifa dağıtıyor18:58 - Gaziantep'te hastanede kavga: 4 polis yaralı, 5 kişi gözaltında18:42 - Okul çatısında bulunan ABD'nin margarinleri analiz edildi18:38 - Koronalı hastaların komşularına SMS sistemi oluşturuldu18:36 - Türk iş insanı ve sporcular için seyahat yasağını kalkıyor
18:32 - Şehit Yüzbaşı Mahmut Top son yolculuğuna uğurlandı18:20 - Belediye Başkanı: Korona'dan ölenlerin çoğunun bir ayağı çukurdaydı18:01 - Bakırköy Kaymakamlığı otoparkına sahra hastanesi kuruluyor17:55 - 'Gerekli özeni göstermezsek, koronavirüsten kurtulamayız'17:53 - Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
17:46 - Ceza yedi, polis ikaz etti, yine bildiğini okudu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den atletli öğretmene inceleme
17 üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
77 üniversiteye, 18 kritik teknoloji alanında, 750 ek öğretim üyesi kadrosu verildi
Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
Ankara'da, şehri büyük bir toz bulutu kaplamaya başladı
Kamu bankalarından 'altın' teklif
İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeniden zam geliyor
Vaka sayıları açıklandı... 1500 sınırına geriledi
'Kamu ile çalışan 5 şirkete el koyacağız'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
enner valencia 1
izolasyondan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi 2
vaka sayılarını söylemeye dilim varmıyor 2
masterchef tanya 2
burcu yazgı coşkun 2
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 2
atiye 1
tecavüzcü coşkun 1
hiç uğraşamam 1
dişçi korkusu 1
SON İLANLAR
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karabük SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam