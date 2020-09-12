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Merve öğretmen Mikail'in hayalini gerçekleştirdi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaşayan Epidermolizis Bülloza hastası Mikail'in akülü araç hayalini Merve Ceylan isimli öğretmen gerçekleştirdi.
 12 Eylül 2020 19:08
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Merve öğretmen Mikail'in hayalini gerçekleştirdi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaşayan Epidermolizis Bülloza hastası Mikail'in akülü araç hayalini Merve Ceylan isimli öğretmen gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir köyde yaşayan Epidermolizis Bülloza hastası Mikail Yaşar, ilaçlarını almaya geldiği yerde tesadüfen karşılaştığı Merve Ceylan öğretmene heyecanla bir akülü araba hayali olduğunu anlattı. Kendisini dinleyen Merve öğretmen hayal kurmaya devam etmesini ve isterse hayallerinin gerçek olabileceğini söyledi. Daha sonra çevresine Mikail'in akülü araba hayalinden bahseden Merve öğretmene bir iş adamı destek oldu. Mikail'in akülü arabasını evlerine götürerek teslim eden Merve öğretmen, daha sonra Mikail'in aynı hastalığa sahip ablası Medine'nin okulda 6. sırada başarılı olduğunu öğrenerek gönüllülerin desteğiyle Medine'ye de uzaktan eğitimden faydalanabilmeleri için tablet hediye temin etti. Hediyeleri köydeki evlerinin kapısında gören çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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