Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) sonuçlarının haftaya açıklanacağını bildirdi.

- "ASDEP sonuçları haftaya açıklanacak"

Bakan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında işverene, azaltılmış işi olanlara, tamamen işini kapatanlara Kısa Çalışma Ödeneği altında, ücretsiz izne ayrılan çalışanlara Nakdi Ücret Desteğinde altında, işini kaybedenlere de İşsizlik Ödeneği altında, çalışma hayatının dışında olan vatandaşlara da sosyal yardımlarla, sosyal hizmetlerle destek sunulduğunu anlattı. Selçuk, "Şu ana kadar 6 milyon vatandaşımızı aştı sosyal yardımlar. Faz-1'de 2,1 milyon, Faz-2'de 2,3 milyon vatandaşımız yararlandı. Bunlar bizim ilk salgın başladığı zaman sosyal yardımlar veri tabanımızda olan vatandaşlarımıza acilen gönderdiğimiz miktarlardı." diye konuştu.

Daha sonra Faz-3 sisteminin başlatıldığını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Bizim muhtaçlık kriterlerimiz var. Bu kriterler aslında salgın dönemindeki kriterlerle uyuşmuyor. Asgari ücretin belli bir oranındakinin altında hane geliri olan vatandaşlarımıza sosyal yardım veriyoruz. Gördük ki birçok vatandaşımız dönemsel ihtiyaç içinde çünkü işleri kapandı genelgelerle, belli bir dönem işlerini kaybettiler. Dolayısıyla bizim bu vatandaşlarımıza da ulaşmamız gerekiyordu. O yüzden de e-Devlet üzerinden bir form oluşturduk, 'Bir ihtiyacınız var mı?' diye belli bir takım sorular sorduk. Sistemimize 10 milyonun üzerinde başvuru geldi. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün, İŞKUR'un ve SGK'nın aynı bakanlık altında olmasının avantajıyla gelen 10 milyon talebi hem SGK'dan hem İŞKUR'dan beyanın doğruluğunu teyit ettik. Türkiye çapında 1003 tane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız var. Geri kalanları da onların sistemine düşürdük. Faz-3'te şu anda 1,8 milyon hanemize ulaştık. Bu süreç devam ediyor, ödemeler yapılıyor, yeni başvurular geldikçe değerlendiriyoruz. Sosyal medyadan benim ve bakanlığın hesaplarından ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyorlar."

Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) sonuçlarının haftaya açıklanacağını bildirirken, sosyal yardımlar konusunda şöyle dedi:

"Biz tabii ki devlet olarak bütün vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın maske konusundaki hassasiyeti gibi yapılan başvuruların bir kısmı başka bir vatandaşın yardıma hızlı bir şekilde ulaşmasına engel olabilir. Beyanın doğruluğuna bakıyoruz sadece SGK ve İŞKUR teyitlerini aldıktan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının incelemelerine. Sosyal yardımlarda gelen taleplere baktık ki, normalde ne dönemsel ihtiyaç içinde olan ne de herhangi bir muhtaçlık kriteri olan vatandaşlarımız da belki sistemi test etmek için neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde başvurmuş durumdalar. Ama o başvurunun değerlendirme süreci bile başka bir vatandaşımızın sosyal yardım almasını geciktiren bir süreç. Dolayısıyla buna dikkat edilmesi, gerçekten muhtaç vatandaşlarımıza, dönemsel ihtiyaç halindeki vatandaşlarımıza daha hızlı şekilde ulaşmamız için bu sorumlulukla hareket edilmesi çok önemli."