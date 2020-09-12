Erdoğan: AK Parti, 83 milyonun tamamının partisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"GÖNÜLLER BİR OLDUKTAN SONRA FİZİKİ MESAFENİN ÖNEMİ KALMIYOR"

Bu gayreti bu çalışmayı ortaya koyan başta il başkanım İl Yönetim Kurulu üyelerim, arkadaşlarım, hepinizi bu anlamlı gecede, bu 12 Eylül'ün akşamında en kalbi duygularla özellikle selamlıyorum. AK Parti'ye yeni katılanlara hoşgeldiniz diyorum. Bu akşamla geleceğe emin adımlarla yürürken, bu güzel program vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Esasen bu programı 100 bin yeni üyemizin tamamıyla yapmayı istiyorduk. Ancak salgın şartları sebebiyle bu şekilde sınırlı bir toplantıyla yapmak durumunda kaldık. Hedefimiz aslında İstanbul'un en büyük stadyumlarından birinde bu programı yapmaktı fakat salgın bunu ne yazık ki engelledi. Ama salgının engellemesi yürüyüşümüzü durdurmaz. Şu anda bu meydanda hamd olsun, bu coşkulu katılımla adımı attık, yolumuza devam ediyoruz. Gönüller bir olduktan sonra fiziki mesafenin öneminin kalmadığına inanıyoruz. Bizleri bir araya getiren İl Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kuruluşundan bugüne İstanbul teşkilatlarımızda görev alan tüm kardeşlerimize gayretleri, sadakatleri için şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 100 binin üzerinde yeni üyemize büyük AK Parti ailesine hoşgeldiniz diyorum. Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum.

"AK PARTİ DÜNYANIN SAYILI SİYASİ HAREKETLERİNDEN BİRİDİR"

Her şeyin dijitalleştiği bir devirde, siyasetin bunun dışında kalması elbette düşünülemez. Biz de üye başvurularını internet üzerinden alacak bir sistem kurduk. Yeni üyelerimizden on bir bini yeni başvuruları akuyelikistanbul.org sitesi aracılığıyla aldık. Buradan başvuran vatandaşlarımız evlerinde ziyaret ederek üye kayıtlarını kesinleştirdik. Yeni üyelerimizin partimize yepyeni bir heyecan kazandırdığını düşünüyoruz. Salgın sebebiyle hayatın neresinde durma noktasına geldiği bir dönemde İstanbul teşkilatımızın bu kampanyası çok daha değerlidir. Bugün, AK Parti 10.5 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biridir. Ülkemizin tüm renklerini kucaklayan, bütün farklılıklarını kuşatan bu hareket, bu dava Türkiye'nin en geniş ailesidir. Biz sadece üye sayısına göre değil, aynı zamanda temsil kabiliyeti bakımından da açık ara birinci partiyiz. AK Parti'nin güçlü kalması Türkiye'nin birlik, bütünlük ve selameti açısından hayati öneme sahiptir. Bu hareket ne kadar güçlenirse Türkiye'nin kalkınma gayretleri de o derece hızlı neticeye ulaşır. AK Parti ne kadar geniş bir kitleye ulaşırsa milletimizin kardeşliği de o derece kuvvetlenir.

"AK PARTİ 83 MİLYONUN PARTİSİDİR"

AK Parti özellikle genç kuşaklarla kadrosunu ne kadar tahkim ederse Türkiye'nin geleceği o derece aydınlık olacaktır. Üye çalışmalarını yürütürken yapılan her yeni kaydın partimizle birlikte ülkemizi de güçlendirdiğini de asla aklımızdan çıkarmayacağız. Küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. 83 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışacağız. Yeni isimler, yeni yüzleri yeni hizmet elleriyle kadrolarımızı tahkim ederken kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Altını çizerek söylemek istiyorum: AK Parti, milletin partisidir. 83 milyonun tamamının partisidir. Bu partiyi kuran da 18 yıl boyunca iktidarda tutan da milletimizin bizatihi kendisidir. Bizim kimseyi dışlamaya, ötekileştirmeye, inancından, fikrinden, hayat tarzından ötürü hor, hakir görmeye hakkımız yoktur. Önce millet, önce memleket diyen herkese elimizi uzatmak durumundayız. Bugüne kadar uzattık, uzattığımız için de Allah'a hamd olsun güçlüyüz. Terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her türlü görüşe yer vardır. Partimizin güçlenmesine katkı sağlayacak her türlü eleştiriye kapımız sonuna kadar açıktır. Farklı fikirlere daima açık olduk. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Şu an çalışmaları devam eden 7. Büyük Kongre'mizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Salgın sebebiyle miletimizin farklı kesimleriyle irtibatımızın kopmasına asla izin vermiyoruz. Fikirlerini alıyor, gönüllerini kazanmaya çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda AK Parti çok daha güçlenmiş bir şekilde yoluna devam edecek inşallah. Türkiye olarak aynı anda bir cephede çetin bir mücadele veriyoruz. İçeride, sınır ötesinde, ötenin ötesinde de mücadele veriyoruz.

Sadece sınırlarımız içerisinde değil, Irak'tan Suriye'ye, Akdeniz'den Ege'ye kadar emperyalizmin farklı yüzleriyle muhatap oluyoruz. Sadece sınırlarımız içerisinde değil, Irak'tan Suriye'ye, Akdeniz'den Ege'ye kadar emperyalizmin farklı yüzleriyle muhatap oluyoruz. O dönemde işgalcilere alkış tutanlar olduğu gibi bugün de farklı kisveler altında mandacılığı savunanlar var. Bugün de gavurun kılıcını sallayanlar var. O dönem de kalemini işgalcilerin emrine verenler olduğu gibi bugün de Batılı efendilerine şirinlik yapan kalemşörler var. Bir asır önce olduğu gibi bunların karşısında ise istikbali ve istiklali için gerekiyorsa kanının son damlasına kadar hazır bir millet var.Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla Anadolu'yu 7 düvele dar eden Şerife bacılar, Sütçü İmamlar, Nene Hatunlar, Antepli Şahin beyler hala aramızdadır. Gezi Olayları ile fitili ateşlenen, 17-25 Aralık girişimiyle devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ayyuka çıkan saldırıların yegane hedefi 100 yıl önce yarım kalmış hesabı görmektir.

S&P'YE SERT TEPKİ: KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VER

Ülkemizi terörle, baskıyla, ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir. S&P sen bir kendine çeki düzen ver, sen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın, netice alamadın, bundan sonra da alamayacaksın.

MACRON'A SERT CEVAP: GİDİCİSİN

"Bizim problemimiz Türk milletiyle değil, bizim problemimiz Erdoğan'la," diyor. Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde "Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren" demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme. 1 milyon Cezayirliyi, 800 bin ... siz öldürünüz.Yüz binlerce Libyalı'yı siz öldürdünüz. Bize insanlık dersi verme. Biz Osmanlı olarak buralara gittiğimizde insanlığı götürdük. Bunu hazmedemiyorlar, onun için çıldırıyorlar. Medya ve siyaset mühendisliklerine rağmen halen Türkiye'nin en güçlü partiysek bunun sebebi milletimizin basiret ve ferasetidir. Partimiz üzerinde oynanan oyunların hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dertleri, Barbaros Doğu Akdeniz'de. "Bir taraftan sismik araştırmalar, öbür taraftan sondaj araştırmaları. Türkiye petrolü bulduysa vay halimize." Çalış senin de olur. 2 tane sismik araştırma, 3 tane sondaj gemimiz var ve bunlarla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Rabbim inşallah bunun neticesini bize lütfedecek.

"TÜRKİYE VARSA, BİZ VARIZ"

Milletimiz bize kara kaşımız, ecdamımız için değil bu ülkeye olan sevdamızdan dolayı sahip çıkıyor. AK Parti Türkiye'yi savundukça milletimiz de AK Parti'ye destek olmayı inanıyorum ki sürdürecektir. Bugün geldiğimiz noktada AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin bütünleşmiştir. Türkiye ayaktaysa, güçlüyse AK Parti işini doğru yapıyor demektir. Bu ülkenin ayağına taş değse bunun vebali hepimizin omuzlarındadır. Türkiye varsa, biz varız. Türk milleti güçlüyse biz de güçlüyüz. Türkiye hedeflerine yaklaşıyorsa işimizi doğru yapıyoruz demektir. Ülke ve dünya düşmanlarının hedefindeysek doğru yöndeyiz demektir. Mazlumların ve mağdurların umudu olmayı sürdürüyorsak hakka ve hakkaniyete uygun çalışıyoruz demektir. AK Parti olarak 19 yıldır hep bu şekilde çalıştık. Milletimizin gönlünde bu şekilde yer edindik. Girdiğimiz tüm mücadelelerden yine bu şekilde başarıyla çıktık. Bugün de yarın da hangi mücadeleyi vereceksek yine milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

Ülkeye ve millete hizmet yolundan asla dönmeyeceğiz. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki doğru adımlar atarsak ülkemizin önünde yepyeni kapılar açılacaktır. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Sadece darbeler, krizler, antidemokratik mücadeleler yüzünden kaybettiğimiz yılları telafi etmekle kalmayıp Türkiye'yi her alanda birinci lige kavuşturacağız. Tarihimizin en kritik döneminde sizlere, karşımdaki bu kadroya çok önemli görevler düşüyor. Her birinizin omuzlarında taşıdığı bu sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğinden şüphe duymuyorum. Size inanıyor, güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.