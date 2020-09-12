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Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
 12 Eylül 2020 21:26
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Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan firari Halil K'nin kent merkezinde saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan hükümlünün, polislikten ihraç olduğu ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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