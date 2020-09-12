Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

MEMUR, SINAVSIZ OLARAK DAHA ÖNCE İHRAZ ETMİŞ OLDUĞU KADROYA ATANABİLİR Mİ? Şef olarak görev yapan memur ünvan değişikliği sınavı ile tekniker kadrosuna geçip belli bir süre çalıştıktan sonra teknikerlikten feragat edip tekrar görevde yükselme sınavına girmeden Şef kadrosuna atanabilir mi?