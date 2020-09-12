MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.
|12 Eylül 2020 20:55
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.
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