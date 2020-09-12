TCDD Taşımacılık AŞ'de mülakatların yapılması istendi

Ulaştırma Memur-Sen, TCDD Taşımacılık A.Ş.'de yaklaşık bir yıldır yapılmayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Mülakatlarının ivedilikle yapılmasını talep etti.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, yaptığı açıklamada;

"Genel Müdürlük bünyesinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin ilan 25.07.2019 tarihinde yapılmış, akabinde ise 26.10.2019 tarihinde Yazılı Sınav yapılmış, 413 kadro için mülakata girecek 544 kişi için 11.11.2019 tarihinde sınav sonuçları açıklanmıştı.

Aradan geçen bir yıla yakın süre zarfında mülakatlar yapılmamış, Genel Müdürlük Makamı ile şifahi yapılan görüşmelerimiz ve KİK Toplantılarında da mülakata ilişkin herhangi bir tarih alınamamıştır. Bu durum kurum içerisinde iş barışı ve personel motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

Bilindiği üzere; 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli olarak görev yapan Personel üst göreve Vekalet etmesi halinde herhangi bir ilave ücret alamamakta ve hak kaybına uğramaktadır. Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavı ve mülakatı sonucunda ikameti dışında bir ile atanacak personelin sosyal ve ekonomik yaşam şartlarının değişecek olmasından dolayı yaşadığı belirsizlik ayrıca bir başka mağduriyet oluşturmaktadır.

Bu sebeple, Kurum personelinin daha fazla mağduriyet yaşamaması adına söz konusu mülakatın ivedilikle yapılmasını Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvurarak tekraren talep ettik" dedi.