Cumhurbaşkanı ile küçük çocuğun gülümseten diyaloğu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye programında konuşmasını yaptığı sırada küçük bir çocuğun, 'Tayyip dede' diye seslenmesine, "Efendim hoş geldin torunum" diyerek cevap vermesi neşeli anların yaşanmasına neden oldu.
|12 Eylül 2020 21:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye programında konuşmasını yaptığı sırada küçük bir çocuğun, 'Tayyip dede' diye seslenmesine, "Efendim hoş geldin torunum" diyerek cevap vermesi neşeli anların yaşanmasına neden oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye programında yaptığı konuşma sırasında küçük bir çocuğun, 'Tayyip dede' diye seslenmesi üzerine konuşmasına ara vererek çocuğa cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine, 'Tayyip dede' diye seslenen küçük çocuğa, "Efendim, Tayyip dede dediğine göre hoş geldin torunum diyeyim. Bende gözlerinden öpüyorum" diyerek cevap vermesi neşeli anların yaşanmasına neden oldu.
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