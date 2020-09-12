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Koronavirüse yakalanan sağlık müdürlüğü personeli vefat etti

Konya Sağlık Müdürlüğü personeli 61 yaşındaki İbrahim Kılınçarslan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
 12 Eylül 2020 21:20
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Koronavirüse yakalanan sağlık müdürlüğü personeli vefat etti

Konya Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan (61), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Müdürlüğün özlük biriminde görev yapan ve koronavirüs tedavisi gören İbrahim Kılınçarslan, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı. Kılınçarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 'Acı kaybımız' başlığı altında yaptığı yazılı açıklamada, "Konya İl Sağlık Müdürlüğü Özlük Birimi'nde görev yapan mesai arkadaşımız İbrahim Kılınçarslan'ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.
DHA
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