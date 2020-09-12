Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Başkanın kullandığı otomobil iş makinesine çarptı: 7 yaralı
ELAZIĞ'ın Kovancılar İlçesi Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın kullandığı otomobil önündeki iş makinesine çarptı. Kazada, Akpınar ile birlikte 7 kişi yaralandı.
|12 Eylül 2020 22:21
|Yazdır
ELAZIĞ'ın Kovancılar İlçesi Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın kullandığı otomobil önündeki iş makinesine çarptı. Kazada, Akpınar ile birlikte 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar yönetimindeki 23 K 0081 plakalı otomobil, önündeki Mustafa Ekin'in kullandığı iş makinesine çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, Belediye Başkanı Akpınar ile birlikte 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.i.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Emekli matematik öğretmeni evinde ölü olarak bulundu
12 Eylül 2020 21:27
|Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
12 Eylül 2020 17:53
|Nacakla saldırıya uğrayan muhtar kolundan yaralandı
12 Eylül 2020 16:08
|Doktora hasta yakınlarınca saldırı girişimi
12 Eylül 2020 15:39
|Sahte pasaportla yurda girmek isteyen Lübnanlı yakalandı
12 Eylül 2020 14:01
|Hatay'da bahçede erkek cesedi bulundu
12 Eylül 2020 13:55
|Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
12 Eylül 2020 13:47
|İzmir'de otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
12 Eylül 2020 12:07
|Elazığ'da kavgada tüfekle vurulan kadın öldü
12 Eylül 2020 11:36
|PKK'dan kaçan genç, terör örgütünün çocukları çatışmalara nasıl sürdüğünü anlattı
12 Eylül 2020 11:15