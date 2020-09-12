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Fenomen öğretmenden, öğrencilerine duygusal veda

VAN'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda, 4 yıldır görev yapan Instagram fenomeni sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, İzmir'e tayini çıkınca öğrencileriyle vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı veda anlarında, Çakır'ın Instagram hesabında 'Hayat gülünce güzel' başlığıyla paylaştığı görüntüler, ilgi gördü.
 12 Eylül 2020 22:28
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Fenomen öğretmenden, öğrencilerine duygusal veda

VAN'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda, 4 yıldır görev yapan Instagram fenomeni sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, İzmir'e tayini çıkınca öğrencileriyle vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı veda anlarında, Çakır'ın Instagram hesabında 'Hayat gülünce güzel' başlığıyla paylaştığı görüntüler, ilgi gördü.

Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu?na 4 yıl önce atanan ve öğrencileriyle ilgili yaptığı her etkinliği kendi sosyal medya hesabında paylaşan 105 bin takipçisi bulunan sınıf öğretmeni Hulusi Çakır, tayini İzmir'e çıkınca, geçen hafta öğrencileriyle vedalaşmak için kente geldi. Çakır, 4 yıl boyunca eğitim verdiği sınıfındaki öğrencileriyle okulun bahçesinde buluşarak vedalaştı. Vedalaşmada öğretmenlerine sarılan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Kartondan kamera yapınca haberlere konu olan, bir basın derneği tarafından kendisine kamera hediye edilen Akköprü İlkokulu 5?inci sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan da duygu yüklü o anları kamerasıyla kaydetti.

'VAN'DAN İZMİR'E UÇTUM'

Çakır, vedalaşma sırasında öğrencisi Aslan'ın kamerasıyla çektiği o görüntüleri Instagram hesabında, 'Hayat gülünce güzel' başlığıyla paylaştı. Fenomen öğretmen Çakır, 7 yıllık sınıf öğretmeni iken 2016'da Van'a atandığını belirterek, "İlk başta sınıfa girmek istemeyen, anne diye ağlayan, sıralara bile küçük gelen ürkek yüreklerdi. Beraber kalem tutmayı, okumayı, yazmayı, düşüp kalkmayı, insan doğa hayvan sevgisini, birlikteliği dayanışmayı öğretirken öğrendim. Bu serüvende İstanbul?da TRT 23 Nisan özel yarışmasına katıldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı?mız tarafından davet edildik. Bunlar bir yana hepsiyle bir aile gibi olduk. Yediğimiz yiyeceklerden, izlediğimiz dizilere hepsini biliyorduk. Dile kolay 4 yıl ardından hepsi bir kelebek gibi uçtular kozadan. Ben de onların uçmasını beklediğim Van'dan İzmir'e uçtum. Hepsi özgüvenli, sevgiyle harmanlanmış, araştıran sorgulayan, yardımsever, ekmeğini taştan çıkaracak, saygılı birer yeni nesil çiçek olarak bırakıyorum. Öğretmenlik yata yata değil de yana yana bir meslek ve iyi ki öğretmenim. İyi ki vardılar ve hep olacaklar" dedi.
DHA
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