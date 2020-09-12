Bakan Soylu, Polatlı'daki tarım işçileri için talimat verdi
|12 Eylül 2020 22:29
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınasından etkilenen tarım işçilerinin barınmalarına yönelik AFAD tarafından 170 çadır ve tüm ihtiyaçların sevk edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınasından etkilenen tarım işçilerine yönelik yaptığı açıklamada, "Polatlı'da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik AFAD'tan 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor. Bakan yardımcımız Muhterem İnce'de inceleme ve tedbirler için Polatlı'da. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.
Ankara Polatlı'da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik @AFADBaskanlik'tan 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor..Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 12, 2020
Bakan yardımcımız @muhteremince de inceleme ve tedbirler için Polatlı'da.
Geçmiş olsun...
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