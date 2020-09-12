Bakan Koca'dan 'Kovid-19 ölüm raporu'na ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir vekilin kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşın ölüm raporunu paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.
|12 Eylül 2020 23:02
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilin sosyal medya hesabından bir vatandaşa ait paylaştığı ölüm raporuna ilişkin, "Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza U073 COVID-19 olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş." ifadesini kullandı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası sınıflamaya göre ölüm şeklinin "enfeksiyon hastalığı (doğal ölüm)" olduğunu belirtti.
Milletvekilinin paylaştığı ön raporda, ölüm nedeninin hekimin kontrol onayından sonra yazılacağının belirtildiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:
Salgınla mücadele hepimizin görevi. BİRBİRİMİZLE DEĞİL, SALGINLA MÜCADELE EDELİM. pic.twitter.com/f5YEpz6UqwDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 12, 2020
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