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İkinci el araç piyasası alev alev yangın durdurulamıyor

İkinci el araç piyasanın önlemez yükselişi sürüyor. Ankaralı Oto galericiler ise bu yükselişte kendilerinde bir suç olmadığını iddia ediyor. Son gelen ÖTV zammının ise mevcut piyasayı daha da yükseğe çekeceği ifade ediliyor.
 12 Eylül 2020 23:15
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İkinci el araç piyasası alev alev yangın durdurulamıyor

İkinci el araç piyasanın önlemez yükselişi sürüyor. Ankaralı Oto galericiler ise bu yükselişte kendilerinde bir suç olmadığını iddia ediyor. Son gelen ÖTV zammının ise mevcut piyasayı daha da yükseğe çekeceği ifade ediliyor.

Pandemi süreci ile birlikte son 6 aydır ikinci el araç piyasasında sular durulmuyor. Salgın nedeniyle üretimi durduran fabrikalar yeni yeni üretime başlasa da ikinci eldeki durum el yakıyor. 1 hafta önce 100 bin liraya alınan otomobil, bir sonraki haftada 120 bin lira oluyor böylece yükseliş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni ÖTV zammının da gelmesiyle cadı kazanına dönen ikinci el piyasası, daha da içinden çıkılmaz bir hal aldı. Ankaralı oto galericiler ise sattıkları araçların yerine yenisini koyamadıklarından dert yanıyor. Ayrıca oto galericiler, bu yükselişin nedeninin kendilerinden kaynaklanmadığını, her meslek grubundan vatandaşın araç alım satı işi yapmasından kaynaklandığını öne sürüyor.

"Düşme ihtimalinin olduğunu sanmıyoruz"

Ankaralı oto galerici Ümit Işık, ikinci el araç piyasasına ilişkin, "Ankara Otonomide galerimiz var. Covid-19 salgınından dolayı sıfır araç gelmediği için fiyatlar iki katına çıktı. İşlerimiz güzel yalnız fiyatları zapt edemiyoruz. 100 bine sattığımız aracı tekrar 100 bine alamıyoruz. Üstüne belli bir para koyup anca alabiliyoruz. Etkilenen esasen esnaflar aslında. Bu şekilde giderse muhtemelen fiyatlar artacak. Bu yetki ve yeterlilik belgesinin faydası olacaktır. Pek çok insan araç alıp satıyor herkes bu işi yapmaya başladı. Tabi esnaf, esnaftan araba alıyor. Sıfırların durumu da belli değil. Fiyatların bu saatten sonra düşme ihtimalinin olduğunu sanmıyorum. Bu şekilde devam eder diye düşünüyoruz" dedi.

"6 ay önce orta düzel Alman aracı alınabiliyordu"

Oto galerici Cumali Çolak, "Son 6 aydır araç piyasası her geçen gün üzerine koyarak artıyor. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi içinde bulunduğumuz bu salgın hastalıktır. Sıfır araçların ülkeye geç ve az sayıda girmesi de araç piyasasını artıyor. Piyasa akıl almaz şekilde artarak devam ediyor. 6 ay öncesinde orta düzel Alman marka bir aracı herkes rahatlıkla alabiliyorken, şu dönemde bunu alması bile çok güçleşti ve zorlaştı. Biz, satıcı olarak şikayetçiyiz alıcı da oldukça şikayetçi" diye konuştu.

Üretim olması gerekiyor devletin üretimi yok

Oto galerici Ahmet Badak ise "Şimdi bu yüksek fiyatlar galericilerin ayıbı değil. Dolar çok yükseldi. Devletimizin ÖTV'si ve vergilerin dilimi daha çoğaldı. Örneğin 350 bin liralık bir araca 75 bin lira zam geldi. Yani halkımız bizden kaynaklandığını sanıyor. Yani fırsatçı olunduğunu, galericilerin 3'e alıp 5'e ve 7'ye sattığını düşünüyor. Böyle bir şey yok. Biz de bundan çok rahatsızız. Biz aracı satıyoruz, sattığımız aracın yerine yenisini alamıyoruz. Bunun çözümü üretim olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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