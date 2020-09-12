Koronavirüse yakalanan KKTC'li vekil Türkiye'ye getirilecek
|12 Eylül 2020 23:41
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milletvekili Bertan Zaroğlu, Covid-19 nedeni ile sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirilecek.
KKTC'de korona virüs vakaları artmaya devam ediyor. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ile birçok partilide korona virüs tespit edildi. Zaroğlu, sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından karantina oteline yerleştirilmişti. Sağlık durumu akşam saatlerine doğru kötüleşen Zaroğlu, başkent Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Zaroğlu'nun ilerleyen saatlerde ambulans uçak ile Türkiye'ye getirileceği ve tedavisine Ankara'da devam edileceği belirtildi.
KKTC'de toplam korona virüs vaka sayısı 243'e ulaşırken, şu ana kadar virüs nedeni ile 4 kişi hayatını kaybetti.
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