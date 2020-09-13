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Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
|13 Eylül 2020 06:29
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Adana'nın Pozantı ilçesinde tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 31 PR 985 plakalı tır sürücüsü Ömer Ö, Pozantı ilçesi D-750 kara yolunda arıza yapan aracını yol kenarına park etti.
Araçtan inerek tekerleklerini ve farklı yerlerini kontrol ettiği tırın geri kaydığını gören Ömer Ö, durdurmaya çalıştığı aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ömer Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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