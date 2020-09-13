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Kaymakam soruşturmasının detayları: 15 Temmuz'a kadar faallermiş

Şüpheli sayısının 159'a çıktığı soruşturmada ismi geçen kişiler 15 Temmuz'a kadar ankesörle haberleşmiş. Makam telefonlarıyla mahrem imamlarını aramışlar.
 13 Eylül 2020 06:55
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Kaymakam soruşturmasının detayları: 15 Temmuz'a kadar faallermiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaymakam soruşturmasının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından 31'i kaymakam, 17'si vali yardımcısı ve 10'u hukuk müşaviri olmak üzere toplamda 58 kişi açığa alınmıştı. Bulunan yeni operasyonel hatlarla şüpheli sayısı 159'a çıktı. Yaklaşık 30 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

2016'YA KADAR HABERLEŞME

Soruşturmada, şüphelilerin 2014 sonuna kadar operasyonel hatları kullandığı ve daha sonra mahrem imamlarıyla 15 Temmuz darbe girişimine kadar ankesörden haberleştiği tespit edildi. Başsavcılık, kripto haberleşme programlarını da deşifre etmeye çalışıyor. Şüphelilerin makam telefonlarından bile mahrem imamlarıyla irtibat sağladıkları belirlendi.

Soruşturmada ayrıca, kaymakamların dörder ve beşer gruplara ayrıldığı ve grup sorumluları haricinde mülki idare amirlerine genel olarak örgütün kripto haberleşme programı ByLock'un yüklenmediği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün İçişleri Bakanlığı'nda üst düzey bürokratlardan ve Bakanlıktan sorumlu ayrı bir mahrem yapılanma oluşturduğu kaydedildi. Bu bürokratların darbe girişiminin ardından ihraç edildiği ifade edildi.

Yine soruşturmada kaymakam adayları dönem sorumlularının, FETÖ'nün bürokratlar sorumlusuna bağlı olarak görev yaptığı aktarıldı. Sivil bürokrasi mahrem yapılanmasında 2013 yılına kadar firari Mahmut Akpınar'ın, 2016 yılına kadar ise Osman kod adlı firari Ömer Erfidan'ın ve darbe girişimine kadar firari Ahmet Hüsrev Tonguç'un sorumlu olduğu tespit edildi. Dosya kapsamında, şüphelilerin iadesinin talep edilmesi de gündeme gelecek.

Ayrıca, örgütün kaymakam yapılanmasını 7 bölgeye ayırdığı belirlendi. Buna göre, Ankara ve çevre illeri, Marmara ve çevre illeri, Gaziantep ve Güneydoğu illeri, Karadeniz Samsun ve çevre illeri, Ege Bölgesi İzmir ve çevre illeri ile Doğu Anadolu Erzurum ve çevre illeri şeklinde bölgelendirdikleri aktarıldı.

Ebru Karatosun
Türkiye
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