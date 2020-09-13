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Diplomasiye fırsat! Oruç Reis, Antalya limanına döndü

Bir aydır Doğu Akdeniz'de araştırmalarını sürdüren Oruç Reis, kablolarını toplayarak limana döndü. Yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik bir alanı tarayan geminin faaliyetlerine, NATO nezdinde başlatılan müzakere çalışmaları nedeniyle ara verildiği belirtiliyor.
 13 Eylül 2020 07:17
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Diplomasiye fırsat! Oruç Reis, Antalya limanına döndü

MTA Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki bir aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte kablo ve ekipmanlarını toplayarak Antalya Limanı'na döndü.

Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik bir alanda sismik veri topladı. Proje kapsamında taranması planlanan toplam alan büyüklüğü 15 bin kilometre olarak öngörülüyordu. Oruç Reis'in ilk aşama faaliyetlerinin tamamlanması için 25 Eylül'e kadar bölgede faaliyetlerine devam etmesi bekleniyordu.

DİPLOMASİYE FIRSAT TANINDI

Bu doğrultuda geminin limana döndürülmesi kararı, bölgesel sorunların barışçıl çözümü kapsamında diplomasiye fırsat tanımak açısından atılmış bir adım olarak görülüyor. Oruç Reis'in göreve başlamasıyla birlikte Yunanistan'ın tırmandırdığı gerginliğin çözümü için Almanya arabuluculuğundaki girişimlerin sonuç vermemesi üzerine NATO devreye girmiş ve Türkiye ile Yunanistan arasında askeri temsilciler nezdinde ilk temas 10 Eylül'de Belçika'da sağlanmıştı.

8 SAVAŞ GEMİSİ İLE KORUNDU

İki ülke askeri heyetleri arasında NATO karargahında yapılan ve "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı teknik toplantıda askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirler görüşülmüş ve müteakip toplantının önümüzdeki günlerde yapılması kararlaştırılmıştı. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Ataman ve Cengizhan yardımcı gemileriyle birlikte bölgede son bir aydır yürüttüğü faaliyetler, Türk donanması refakatinde gerçekleştirildi. Oruç Reis'e 8 savaş gemisi eşlik etti.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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