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Çocuklarınızı ekrandan uzak tutun

TBMM Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu, sosyal medya siteleri, bloglar, video oyunları gibi platformları iletişim ve sosyalleşme aracı olarak kullanan gençlerin de dijital ortamda şiddet içerikli yayınlara maruz kaldığını belirterek, ailelere çocukları ekrandan uzak tutmalarını önerdi
 13 Eylül 2020 07:54
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Çocuklarınızı ekrandan uzak tutun

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Salgın döneminde çocuk ve gençler eve kapanıp internet ve televizyonla daha çocuk vakit geçirirken, TBMM Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu'ndan çarpıcı uyarılar geldi. Raporun son halinde komisyon "Geleneksel medya araçları arasında yer alan televizyonda şiddet içerikli yayınlar yoğun şekilde yer almaktadır. Bir insanın, ergenlik dönemine gelinceye kadar, sadece televizyonda ortalama 200 bin şiddet sahnesi izlediği dikkate alındığında, uzun süre televizyon izleyen çocukların ve gençlerin yoğun şiddet eylemlerine maruz kaldığı görülmektedir. Bu durum çocuk ve gençlerin gelişiminde olumsuz etkiler yaratmakta, kendilerine veya başkalarına zarar vermelerine yol açmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Komisyon "yeni medya" olarak nitelendirilen, sosyal medya siteleri, bloglar, internet haberciliği uygulamaları, video oyunları vb. platformları iletişim ve sosyalleşme aracı olarak kullanan gençlerin de dijital ortamda şiddet içerikli yayınlara maruz kaldığını belirtti. Komisyonun önerileri şöyle:

Çocukların özne konumunda oldukları haberlerde de çocukların temel haklarının korunmasına özen gösterilmelidir.

Şiddet ya da cinsel istismar mağduru çocuklarla ilgili haber yapılırken mağdurun ve ailesinin kimliği gizli tutulmalıdır.

Çocuklarla ilgili her türlü istismar haberinde olayın ayrıntılarına yer verilmemeli.

Çocuk ölümlerine ilişkin haberleri yayınlarken yöntem öğretici, yönlendirici, örnek teşkil edici olmalıdır.

Cinayet ve intihar olayları hakkındaki haberlerde okuyucuyu ya da izleyiciyi bu tür davranışlara özendirebilecek yayınlar yapılmamalıdır.

Sanal zorbalık

Sanal zorbalığın, istismar ve ihmal kadar çocuğu travmatize edici ciddi bir sorun olduğunun ailelerin ve öğretmenlerin bu soruna eğilmeleri gerektiğinin altı çizilmelidir.

Dijital oyunların güvenliğinin denetlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Çocukların kullandığı sosyal medya siteleri ve çocuk oyunları uzman ekiplerce incelenmeli ve denetlenmelidir.

Uyuşturucu ve çocuk pornografisi açısından sanal alanda gerekli takipler yapılmalıdır.
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