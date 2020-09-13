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Benzinde 11 kuruş indirim bekleniyor

Akaryakıt ürünlerinden motorinin fiyatına geçtiğimiz hafta önce 21 sonra da 17 kuruş olarak uygulanan iki indirimin ardından, benzinin litre fiyatlarına da düşüş geliyor.
 13 Eylül 2020 08:00
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Benzinde 11 kuruş indirim bekleniyor

Petroldeki gerilemenin ardından, iç piyasada kullanılan ürüne de indirimin yolu açılmış oldu.

Piyasa uzmanları, benzinin litre fiyatında gerçekleşecek indirimin 11 kuruş olacağını belirtirken, bunun pompa fiyatlarına yarın yansıyacağını kaydediyor.
Memurlar.Net
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