Benzinde 11 kuruş indirim bekleniyor
Akaryakıt ürünlerinden motorinin fiyatına geçtiğimiz hafta önce 21 sonra da 17 kuruş olarak uygulanan iki indirimin ardından, benzinin litre fiyatlarına da düşüş geliyor.
|13 Eylül 2020 08:00
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