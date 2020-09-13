Çankırı'da, 45 dakika aralıksız dolu yağdı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 45 dakika boyunca aralıksız yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi
|13 Eylül 2020 07:42
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