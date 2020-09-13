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Çankırı'da, 45 dakika aralıksız dolu yağdı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 45 dakika boyunca aralıksız yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi
 13 Eylül 2020 07:42
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Çankırı'da, 45 dakika aralıksız dolu yağdı

Dün Ankara Polatlı'da rüzgarın kuru toprağı havalandırmasıyla başlayan kum fırtınasından sonra, Çankırı Çerkeş'te olumsuz hava durumu yaşandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 45 dakika boyunca aralıksız yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi

Memurlar.Net
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