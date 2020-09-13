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Eski Bakan Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak

59. ve 60. hükümetlerde Devlet Bakanlığı yapan, eski AK Parti Milletvekili Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunmaya hazırlanıyor.
 13 Eylül 2020 07:52
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Eski Bakan Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Haber Global ekranlarında gezi programı sunacak. Bir dönem AK Parti'nin eski Gaziantep ve Mersin Milletvekili olan Tüzmen, motosiklet üzerinde Türkiye'yi gezecek.

ANADOLU ŞEHİRLERİNİ GEZECEK

Motosiklet üzerinde Türkiye'yi gezecek olan eski Bakan Kürşat Tüzmen, Anadolu şehirlerini gezerek yol hikayelerini anlatacak. Programın isminin de şimdiden belli olduğu belirtildi. Ekim ayında yayınlanması beklenen programın isminin, "Kürşat Tüzmen'le Benim Şehrim" olacağı ifade edildi.

MOTOSİKLETE OLAN TUTKUSU İLE TANINIYOR

Eski Bakan ve Milletvekili Kürşat Tüzmen'in Fethiye'de yamaç paraşütü yapacağı, Erzurum'da cirit oynayacağı, Kars'ta buz üstünde balık avlayacağı ve Çoruh Nehri üzerinde rafting yapacağı kaydedildi.

Tüzmen, motosiklete olan tutkusu ile tanınıyor.
Memurlar.Net
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