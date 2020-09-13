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6 yaşındaki çocuğa üvey baba işkencesi

Burdur'da 6 yaşındaki üvey oğlunu sopayla döven ve altına kaçırdığı için ceza olarak dışkısı ile idrarını çocuğun ağzına süren üvey babaya uzaklaştırma kararı verildi
 13 Eylül 2020 08:30
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6 yaşındaki çocuğa üvey baba işkencesi

İzmir'de 6 yıl önce evlenen Doğukan P. (24) ile Defne A. (24), geçimsizlik nedeniyle boşandı. Geçen yıl Sinan A. ile evlenen Defne A., velayeti kendisinde olan 6 yaşındaki oğlu R.P.'yi de yanına alıp Burdur'a yerleşti. Oğlunu görmek isteyen Doğukan P., oğlunu alıp İzmir'e getirdi.

Babası ile vakit geçiren R.P., bir gün altına kaçırınca ağlamaya başladı. Neden ağladığını soran babasına, altına kaçırdığında üvey babasının dışkısını ve idrarını ağzına sürdüğünü, ayrıca dersini yapmadığı için süpürge sopasıyla sırtına ve kollarına vurulduğunu anlattı.

Bunun üzerine baba Doğukan P., avukatları Melisa ve Anıl Ersoy aracılığıyla 'Çocuğa işkence, şiddet ve tehdit' suçlamasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İzmir 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı.

'İNSANLIK DIŞI BİR DURUM BU'

6 yaşındaki R.P. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, "Üvey babam ve annem istediklerini yapmadığımda beni dövüyor. Mesela ödev akşam 9'da bitmesi gerekirken, bitmeyince dövüyorlar. Üvey babam beni tahta, odun ya da süpürge borusuyla dövüyor. Beni dövdüklerinde korkuyorum altıma kaçırıyorum. O zaman külotumu saklıyordum. Çünkü kirli külotu bulursa ağzıma sürüyorlar. Üvey babamın dayaklarından burnum kanadı, dudağım patladı. Bir daha oraya gitmek istemiyorum. Annem de üzerime yastık ve yorgan koyup üstüne oturuyordu" dedi.

Baba Doğukan P., oğlunun velayetinin kendisine verilmesini isterken avukat Melisa Ersoy, "Yapılan insanlık dışı bir durum. Bu vahşete ve eziyete sebep olanların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi. Avukat Anıl Ersoy ise "6 yaşında savunmasız bir çocuğun üvey babasının işkencesine ve kötü muamelesine maruz kalması kabul edilemez" diye konuştu.

Ceyhan TORLAK
Sabah
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