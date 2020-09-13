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Vatan için hep en ön cephede savaştı

Çatak şehidi yüzbaşı Mahmut Top görev yaptığı her yerde PKK'ya ağır darbeler vurdu. Muğla'ya tayini çıkınca, şehit devresinin intikamını almak için dilekçe vererek gittiği Hatay'da teröristlere karşı destan yazdı. Masa başı görevini kabul etmeyerek araziye çıktığı Van'da vatan için şehit düştü
 13 Eylül 2020 08:39
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Vatan için hep en ön cephede savaştı

Van'da PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında şehit olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Bölük Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top ile Jandarma uzman çavuşlar Sezer Uçar ve Yusuf Uyar, dün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerden, JÖH bölüğünün komutanı olan Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, evli ve 2 çocuk babasıydı. Göreve Gaziantep'te başlamış, ardından Siirt'te tayin olmuştu. Burada Jandarma Özel Harekatta görev yaparken kahramanlıklarıyla efsane olan Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, görev süresi dolunca batıya gitmeye hak kazanmıştı. Ancak o doğuya tayin isteyip Hakkari'ye gitti ve bu defa Efeler taburunda destan yazdı.

Şehit yüzbaşının devresi ve yakın arkadaşı Üsteğmen Aytaç Kaya da o yıllarda Hatay'da Amanoslar'ı PKK'ya dar ediyordu. Ancak 2012'de bir operasyonda pusu kuran PKK, Aytaç'ı şehit etti. Mahmut Top'un tayini aynı yıl, Hakkari'den Muğla'ya çıktı. Ancak o gönüllü olarak Hatay'a giderek Üsteğmen Kaya'nın bölüğünün başına geçerek PKK'ya operasyon üzerine operasyon yaptı. Son olarak görev yaptığı Van'a tayin olduğunda da yine masa başı görevi kabul etmeyip, Jandarma Özel Harekatı seçti. Emrindekilerin de çok sevip saydığı Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, şehit olana kadar, teröristlere bölgeyi dar etti.

Şehit Yüzbaşı, dün memleketi Samsun Havza'daki cenaze töreninde anne-babası ve eşi Kübra Top gözyaşlarına boğuldu. Çocukları Hilal Başak (3) ile Gökhan Korkut (2) ise neler olduğunu anlamaya çalıştı. Şehit Yüzbaşı, törenin ardından topağa verildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI
Başkan Erdoğan, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.

KANLARI YERDE KALMADI
Üç kahramanın, Çatak ilçesinde devam eden Yıldırım operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olmasının ardından başlayan operasyon sürüyor. Şehitlerimizin naaşı kaldırılmadan, askerleri şehit eden PKK'lı teröristlerden 4'ü hava destekli operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda İnsansız Hava Aracı (İHA) da kullanıldı. Aynı gruptan kaçan bazı teröristlerin ise yakalanması için şehitlerin silah arkadaşı bölgeyi didik didik kontrol ediyor.
Sabah
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