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Ankara'da kum fırtınası neden oldu?

Bünyamin Sürmeli: İç Anadolu hortum oluşabilen, fırtınaların oluşabildiği bir coğrafya. Dolayısıyla bu tür ani rüzgarlar, ani basınç dalgaları meydana gelebiliyor. Bu kum fırtınasını oluşturan muhtemelen şundan olabilir; uzunca bir süredir yağış yok
 13 Eylül 2020 09:31
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Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kum fırtınası Ankara merkezde de etkili oldu. Bünyamin Sürmeli CNN Türk Meteoroloji Editörü, meydana gelen kum fırtınası ile ilgili açıklamalarda bulunudu.

Sürmeli ''Fırtınaları bu seviyede yaşamamız artık bizim anormal normalimiz haline gelmeye başladı. Akdeniz'de nasıl hortumlar arttıysa, rüzgarlar da kuvvetleniyor. İç Anadolu hortum oluşabilen, fırtınaların oluşabildiği bir coğrafya. Dolayısıyla bu tür ani rüzgarlar, ani basınç dalgaları meydana gelebiliyor. Bu kum fırtınasını oluşturan muhtemelen şundan olabilir; uzunca bir süredir yağış yok.'' dedi.

Sürmeli ifadelerine şu şekilde devam etti: Bugün itibariyle bir günlük ve akşam saatlerine yönelik yağış beklentisi vardı ama bu yağış sıcaklık artışıyla beraber kendini gösteren bir yağış demiştik.

Rüzgarlar da yaklaşık 35-40 kilometreler civarında, ancak çok kısa bir süreliğine rüzgar anlık bir sıçrama yaşıyor. Rüzgarın hamlesi dediğimiz; 50-55 km'ye çıkmış durumda. Bu da o rüzgar sebebiyle anlık sıçrama sebebiyle bu seviyelere gelmiş durumda.

Önümüzdeki iki saat içerisinde 6-7 sularında rüzgar yine 20 km'ye inmiş olacak. Kum fırtınasının tamamen ortadan kalkması zor, etkisini sürdürüp sonrasında ömrünü tamamlayacaktır. En az saat 6'ya kadar bu kuvvetli rüzgarın devam etmesi, sonra da kademeli olarak aşağıya inmesini bekliyoruz. Muhtemelen bu kum fırtınasını yapan bu rüzgar.

Fırtınaları bu seviyede yaşamamız artık bizim anormal normalimiz haline gelmeye başladı. Akdeniz'de nasıl hortumlar arttıysa, rüzgarlar da kuvvetleniyor.

İç Anadolu hortum oluşabilen, fırtınaların oluşabildiği bir coğrafya. Dolayısıyla bu tür ani rüzgarlar, ani basınç dalgaları meydana gelebiliyor. Bu kum fırtınasını oluşturan muhtemelen şundan olabilir; uzunca bir süredir yağış yok. Çok kurak gidiyor, toprak çok kurumuş durumda.

Ekim ve Kasım'da ciddi kurak geçecek. Yaz boyunca birçok üreticiden de duymuşsundur; orta ve güney bölgelerin üç dört aydır damlanın düşmediği yerler var. Bu kadar kuraklık ardından böyle kuvvetli bir rüzgar ve yükselici harekete meydana geliyor.

Bu zamanda da kum fırtınaları oluşabiliyor. Bizim coğrafyamız için, oluşabilecek sistem hareketlerini de göz önünde bulundurduğumuzda bizim coğrafyamız için olası durumlar.
DHA
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