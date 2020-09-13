1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu iki ay için kritik uyarı: Grip ve korona çok karışacak

Prof. Dr. Recep Tekin: Bir kişide ateş, halsizlik, yorgunluk, hafif bir öksürük varsa grip de olabilir Covid-19 da olabilir ama nefes darlığı ya da solunum sıkıntısı başlıyorsa onu kesinlikle Covid-19 açısında araştırmamız gerekiyor. Tabi ki bu süreç içinde hastalarımız bundan sonra çok karışacaktır. Buradaki temel fark, özellikle solunum sıkıntısı semptomlarına dikkat etsinler
 13 Eylül 2020 09:51
Yazdır
Bu iki ay için kritik uyarı: Grip ve korona çok karışacak

Türkiye'de eylül ayıyla birlikte artış gösteren koronavirüs vakaları ile birlikte mevsimsel geçiş nedeniyle grip ve nezle vakalarında da artış bekleniyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Covid-19, grip ve nezlenin 3 farklı virüsün neden olduğu enfeksiyonlar olduğunu ve özellikle grip ve Covid-19'un karışabildiğini söyledi. Özellikle eylül ve ekim ayı ile birlikte artık grip mevsiminin de başladığına dikkat çeken Tekin, "İkisi arasındaki temel farklara baktığımız zaman aslında çok yakın hastalıklar. Ateş, öksürük, yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı ikisinde de olabilecek semptomlar ama Covid-19'u gripten ayıran temel özellik solunum sıkıntısı olmasıdır" diye konuştu.

'BU SÜREÇTE HASTALARIMIZ ÇOK KARIŞACAK'

Gribin daha çok üst solunum yollarını tuttuğunu, Covid-19'un ise daha çok akciğere indiğini vurgulayan Prof. Dr. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna bağlı olarak da nefes darlığı, öksürük, solunum sıkıntısı yaratabilmektedir. Bu semptomların ikisini klinik ya da bulgulara bakarak ayırt etmek çok zor. Ancak bunun ayırımını yapabilmek için laboratuvar testlerine ihtiyacımız oluyor. Bu konuda dikkat etmemiz gereken aslında solunum sıkıntısı. Bir kişide ateş, halsizlik, yorgunluk, hafif bir öksürük varsa grip de olabilir, Covid-19 da olabilir ama nefes darlığı ya da solunum sıkıntısı başlıyorsa onu kesinlikle Covid-19 açısından araştırmamız gerekiyor. Bunun için gerekli testleri yapıp tedavimizi ona göre belirlememiz lazım. Tabi ki bu süreç içinde hastalarımız bundan sonra çok karışacaktır. Buradaki temel fark, özellikle solunum sıkıntısı semptomlarına dikkat etsinler. Her halsizlik her ateş Covid-19 olmak zorunda değil. Bu tür şikayetleriniz varsa ve bunun yanında da solunum sıkıntısı varsa Covid-19 açısından test yapmamız gerekecek. Bu ayrımı yapabilmemizin tek şartı testtir."

'MASKE, MESAFE VE HİJYEN'

Normalleşme süreci sonrası vaka sayılarında bir artış olduğunu anımsatan Prof. Dr. Tekin, şunları söyledi:

"Tekrar bazı uyarılarda bulunmak gerekiyor. Özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda halkımızın bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip tedbirlere uyarak, virüsün yayılmasını ve hastalık oluşturmasının önüne geçmek gerekiyor. Bir diğer önemli nokta tabi ki izolasyon. Bilindiği üzere hastalığı geçiren, pozitif olan veya temaslı olan kişilerin evlerinde 14 gün boyunca karantinada olması gerekiyor. Maalesef ki pozitif olan ve evde kalması gereken hastalarımız dışarı çıkıp markete, kafelere gidebiliyor. Bunun önemli yaptırımları var ama şunu istiyoruz özellikle hastalarımızdan; bu toplum sağlığı için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Lütfen evde izolasyona dikkat edin. Diğer taraftan maskemizi lütfen takalım. Sadece maske değil bununla birlikte özellikle mesafemizi koruyalım ve hijyene, özellikle yüzeye temas ettikten sonra ellerimizi yıkayıp ondan sonra normal gündelik hayatımıza devam edelim."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'O hastaların feryat ve figanı insanın canını yakıyor'
13 Eylül 2020 11:35		 Bakan Varank : Favicovir tüm virüs hastalarına veriliyor
13 Eylül 2020 11:33
Uzmanından uyarı: Toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek
13 Eylül 2020 11:30		 Uzaktan eğitim, okul alışverişinde sepeti değiştirdi
13 Eylül 2020 11:26
Taksi ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken tedbirler artırıldı
13 Eylül 2020 11:14		 71 ilde yerli baz istasyonu ULAK'tan 'Alo' deniliyor
13 Eylül 2020 11:12
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
13 Eylül 2020 10:42		 KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı
13 Eylül 2020 10:20
Ankara'da kum fırtınası neden oldu?
13 Eylül 2020 09:31		 Scooter kullananlar dikkat! Yönetmelik hazırlanıyor
13 Eylül 2020 08:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Yayladaki çocukların öğretmen hasretini okul müdürü giderdi11:35 - 'O hastaların feryat ve figanı insanın canını yakıyor'11:33 - Bakan Varank : Favicovir tüm virüs hastalarına veriliyor11:30 - Uzmanından uyarı: Toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek11:26 - Uzaktan eğitim, okul alışverişinde sepeti değiştirdi11:14 - Taksi ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken tedbirler artırıldı
11:12 - 71 ilde yerli baz istasyonu ULAK'tan 'Alo' deniliyor11:10 - 'Koluna maskeyi takanların solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz'11:05 - MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım11:01 - 100 bin işçiye ihtiyaç var... Taleplere yetişemiyorlar10:50 - Mübaşir adliyeyi basıp, savcıyı sokakta kovalamış10:46 - Zeydan Karalar: Virüsten ölenlerin az gösterildiğini düşünüyoruz
10:42 - Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı10:40 - Olayın mağduru olan disiplin amiri muhakkik tayin edebilir mi?10:30 - Yol çalışmasında bulundu: Tam 3 bin yıllık10:27 - Maske takmayan vatandaştan polise tehdit10:25 - Bu ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni virüs kısıtlamaları
10:20 - KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mübaşir adliyeyi basıp, savcıyı sokakta kovalamış
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı: Hata yapma lüksüm yok
Kaymakam soruşturmasının detayları: 15 Temmuz'a kadar faallermiş
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım
Bu iki ay için kritik uyarı: Grip ve korona çok karışacak
Adliyedeki kalem personeline, 'İşini yapmıyor karaktersiz herif' demek suç mudur?
Müteahhitler faiz artışına set çekti
Güvenlik sorumlusu, koruma güvenlik personeline talimat verebilir mi, nöbet yazabilir mi?
Hastane tuvaletinde doğum skandalı: Bebek çöpte bulundu
Eski Bakan Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
fenerium'da anadolu takımlarının formalarının satılması 1
12 Eylül Darbesi 1
küçük şeyler 1
ilistir 2
izolasyondan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi 2
dişçi korkusu 1
ismail kartal 1
küçük 3
2020-21 futbol sezonu 1
SON İLANLAR
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karabük SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam