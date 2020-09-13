Prof. Dr. Tükek'ten İstanbul için uyarı: Büyük dalga yaklaşıyor
|13 Eylül 2020 10:02
|Yazdır
Vaka sayıları yeniden yükselişe geçti, 1500'ü aştı, 2000'lere yaklaşmakta. Eve kapanmak istemiyoruz! İşyerlerimiz kapatılsın istemiyoruz! Ancak önlem ve yasaklara riayet ettiğimiz de pek söylenemez. Zorlu kış kapıda. Çünkü salgınla kışın ilk kez mücadele edilecek ve ufukta bizi bu illetten kurtaracak bir aşı da görünmüyor.
HAREKETLİLİĞİ EN AZA İNDİRMEK ŞART
Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın aktardığına göre; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Covid-19 salgınında eylül içinde bir dalga daha beklediklerini belirtiyor ve "Artık bir şey yapmak lazım" diyerek vatandaşları yasak ve kısıtlamalara harfiyen uymaya davet ediyor. Prof. Dr. Tükek "Hele ki İstanbul için durum daha vahim olabilir. Büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık. Halkın bir kısmı bilinçsiz. Sağlıkçılar yorgun" diyor.
TIRMANIŞTAYIZ
Prof. Dr. Tükek şöyle devam ediyor: "Maalesef tırmanıştayız. 2000'lere doğru gidiyoruz. PCR testlerinin duyarlılığının yüksek olmadığını, yanlış çıkabildiğini de hesaba katarsak günlük vaka sayılarının en az teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi köylerden, yazlık yerlerden dönüşler başladı, okullar da açılacak! Uzaktan eğitimin yapılmadığı üniversiteler var. Binlerce öğrenci yer değiştirecek. Onların barınma sorunları olacak. Yurtlar dolarsa bulaş ihtimali artacak. Bu iş maalesef zincirleme."
KENDİNİ KOLLA ÖNLEM AL
'Evde otur, burnunu dışarı çıkarma' gibi bir yaklaşımdan ziyade 'Kendini kolla, önlem al' zihniyetinin hakim olması gerektiğine inanan Prof. Dr. Tükek "Top yekün bir seferberlik olması lazım. Kalabalık aktiviteler mümkün mertebe yapılmamalı. Kuralımız hep 'hareketliliği en aza indirmek' olmalı. Çok uzadı elbette farkındayız ama aşı bulunana kadar kendimizi korumanın tek yolu önlem almak."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Koluna maskeyi takanların solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz'
13 Eylül 2020 11:10
|Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı: Hata yapma lüksüm yok
13 Eylül 2020 08:45
|Kabin memuru, sokak hayvanlarını elleriyle besliyor
12 Eylül 2020 22:25
|39 yaşındaki akademisyen koronavirüse yenik düştü
11 Eylül 2020 15:05
|Kaybettikleri meslektaşlarına destek amacıyla sandık kurdular
11 Eylül 2020 13:35
|Sağlıkçılar 'hastalar nefes alsınlar' diye mücadele ediyor
10 Eylül 2020 23:48
|Türk doktorlar Özbekistan'ın korona mücadelesine destek oluyor
10 Eylül 2020 23:46
|Bakan yardımcısı, mesleki eğitimdeki başarının kitabını yazdı
09 Eylül 2020 22:53
|Valilik açıkladı: Köşk Kaymakamı açığa alınmadı
09 Eylül 2020 17:27
|Prof. Dr. Gerek: Virüsle mücadelede yeni bir dönem başlayabilir
09 Eylül 2020 16:44