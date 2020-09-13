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Prof. Dr. Tükek'ten İstanbul için uyarı: Büyük dalga yaklaşıyor

Prof. Dr. Tükek: Hele ki İstanbul için durum daha vahim olabilir. Büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık. Halkın bir kısmı bilinçsiz. Sağlıkçılar yorgun
 13 Eylül 2020 10:02
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Prof. Dr. Tükek'ten İstanbul için uyarı: Büyük dalga yaklaşıyor

Vaka sayıları yeniden yükselişe geçti, 1500'ü aştı, 2000'lere yaklaşmakta. Eve kapanmak istemiyoruz! İşyerlerimiz kapatılsın istemiyoruz! Ancak önlem ve yasaklara riayet ettiğimiz de pek söylenemez. Zorlu kış kapıda. Çünkü salgınla kışın ilk kez mücadele edilecek ve ufukta bizi bu illetten kurtaracak bir aşı da görünmüyor.

HAREKETLİLİĞİ EN AZA İNDİRMEK ŞART

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın aktardığına göre; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Covid-19 salgınında eylül içinde bir dalga daha beklediklerini belirtiyor ve "Artık bir şey yapmak lazım" diyerek vatandaşları yasak ve kısıtlamalara harfiyen uymaya davet ediyor. Prof. Dr. Tükek "Hele ki İstanbul için durum daha vahim olabilir. Büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık. Halkın bir kısmı bilinçsiz. Sağlıkçılar yorgun" diyor.

TIRMANIŞTAYIZ

Prof. Dr. Tükek şöyle devam ediyor: "Maalesef tırmanıştayız. 2000'lere doğru gidiyoruz. PCR testlerinin duyarlılığının yüksek olmadığını, yanlış çıkabildiğini de hesaba katarsak günlük vaka sayılarının en az teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi köylerden, yazlık yerlerden dönüşler başladı, okullar da açılacak! Uzaktan eğitimin yapılmadığı üniversiteler var. Binlerce öğrenci yer değiştirecek. Onların barınma sorunları olacak. Yurtlar dolarsa bulaş ihtimali artacak. Bu iş maalesef zincirleme."

KENDİNİ KOLLA ÖNLEM AL

'Evde otur, burnunu dışarı çıkarma' gibi bir yaklaşımdan ziyade 'Kendini kolla, önlem al' zihniyetinin hakim olması gerektiğine inanan Prof. Dr. Tükek "Top yekün bir seferberlik olması lazım. Kalabalık aktiviteler mümkün mertebe yapılmamalı. Kuralımız hep 'hareketliliği en aza indirmek' olmalı. Çok uzadı elbette farkındayız ama aşı bulunana kadar kendimizi korumanın tek yolu önlem almak."
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