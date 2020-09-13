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Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık

Manisa'nın Selendi ilçesinde taşımalı eğitim ile eğitim gören okulun idarecileri ve öğretmenleri hafta sonu okullarına giderek öğrencilerini sınava hazırlıyor.
 13 Eylül 2020 10:05
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Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık

Manisa'nın Selendi ilçesinde taşımalı eğitim ile eğitim gören okulun idarecileri ve öğretmenleri hafta sonu okullarına giderek öğrencilerini sınava hazırlıyor.

Selendi ilçe merkezine bağlı 30 kilometre uzaklıktaki Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri hafta sonu demeden sabahın erken saatlerinde kendilerine ait özel araçları ile okula giderek, pandemi ile ilgili tüm önlemleri alınmış ortamda, tüm öğrencilerin katılımıyla destekleme ve yetiştirme kurslarıyla öğrencilerini sınava hazırlıyor. İlçedeki diğer okullarda da aynı kursların devam ettiği öğrenilirken öğrenciler, bu durumdan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Okul idarecileri ve öğretmenler ise pandemi süresince okuldan uzak kalan öğrencileri sınava hazırlayarak çalışmaların karşılığını almak istediklerini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, "Arkadaşlarımız, özveriyle görevlerini yapıyorlar. Bu konuda kendilerini tebrik ediyorum. Bunun yanı sıra diğer kurslara katılan tüm eğitimci arkadaşlarımı da kutluyorum. İlçemiz genelinde hafta sonu 8. sınıf öğrencilerimize Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu, Çortak Ömer Nimet Kahraman Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Şehirlioğlu Ortaokulu ve Fatih Ortaokulunda hafta sonu kursları yapılırken, Çamlıca Ortaokulu ve İmam-Hatip Ortaokulunda hafta içi, Üç Eylül Ortaokulunda ise hem hafta içi hem hafta sonu kurslar devam etmektedir." dedi.

293 öğrencinin kurslara katıldığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ataşman, 6 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek olan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının günlük her dersten 2 saat görüldüğünü söyledi.

Liselerde ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Selendi Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam-Hatip Liselerindeki 12. sınıf öğrencilerinin de kurslara katıldığını söyleyen Ataşman, liselerde toplam 188 öğrencinin kurs kaydını yaptırdığını ve kursların hem hafta sonu hem de hafta içi yapıldığını açıkladı. Ataşman, ayrıca mahallelerden ve ilçe dışından gelen öğreiler için Yatılı Bölge Ortaokulu, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Selendi Anadolu Lisesi pansiyonlarının açık olduğunu, pansiyonlarda Covid-19 ile ilgili dezenfekte ve hijyen sağlığı açısından gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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