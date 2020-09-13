Yol çalışmasında bulundu: Tam 3 bin yıllık
|13 Eylül 2020 10:30
|Yazdır
Van'ın Erciş ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında, yapılan kazıda Urartu dönemine ait 3 bin yıllık 2 kaya mezarı bulundu. Urartular döneminde Erciş'in önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirten sanat tarihçisi Evren Bingöl, "Urartular döneminde önemli kişiler hayatını kaybettiğinde bu kayalar delinir ve bu kayaların içine defnedilirdi" dedi.
Erciş-Adilcevaz yolunun 20'nci kilometresinde karayolları ekiplerince yol genişletme çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında yapılan kazılardan birinde yolda 2 kaya mezarı bulundu. İş makineleriyle yapılan yol genişletme çalışmalarında birer kilometre arayla bulunan kaya mezarların incelenmesi için Van Bölge Kültür Koruma Müdürlüğü'ne haber verildi. Yapılan incelemede mezarların tünel görünümlü olduğu ve Urartular dönemine ait olduğu belirlenirken, 3 bin yıllık oldukları da saptandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezun olan sanat tarihçisi Evren Bingöl, Urartular döneminde Erciş ilçesinin önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirtti. Bingöl, şunları söyledi:
"3 bin yıllık geçmişi olan Urartuların, bölgedeki hakimiyet sahalarında birçok kaya mezarı mevcut. Kaya mezarları, Urartular döneminde önemli şahsiyetler hayatını kaybettiklerinde bu kayalar delinir ve bu önemli şahsiyetler bu kayaların içine defnedilirdi. Adilcevaz-Erciş yol çalışması sırasında bulunan tünelin kaya mezarı olması çok yüksek. Bizler de bu konuda Van Bölge Kültür Koruma Müdürlüğü'ne haber verdik. Onlar da gelip bu alanda çalışmalarını yapacaklar."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Zeydan Karalar: Virüsten ölenlerin az gösterildiğini düşünüyoruz
13 Eylül 2020 10:46
|Maske takmayan vatandaştan polise tehdit
13 Eylül 2020 10:27
|Vakaların arttığı ilçede yeni dönem: Çek gönder
13 Eylül 2020 09:35
|Çankırı'da, 45 dakika aralıksız dolu yağdı
13 Eylül 2020 07:42
|Giresun'daki projenin detayları belli oldu
12 Eylül 2020 20:36
|Okul çatısında bulunan ABD'nin margarinleri analiz edildi
12 Eylül 2020 18:42
|Ankara'da, şehri büyük bir toz bulutu kaplamaya başladı
12 Eylül 2020 16:28
|İznik Gölü çekilince 1500 yıllık bazilika ortaya çıktı
12 Eylül 2020 15:33
|'Manisa'nın kuş cenneti'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
11 Eylül 2020 20:48
|Okul müdürü ve personeli koronavirüs oldu
11 Eylül 2020 18:40