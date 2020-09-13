1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Zeydan Karalar: Virüsten ölenlerin az gösterildiğini düşünüyoruz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hastanelerden gelen ölüm raporlarında vefat nedeni 'bulaşıcı hastalık' yazdığı için cenazeleri Covid-19'dan ölmüş gibi gömüyoruz. Böyle olunca da Covid-19'dan ölenlerin sayısının az gösterildiğini düşünüyoruz" dedi.
 13 Eylül 2020 10:46
Yazdır
Zeydan Karalar: Virüsten ölenlerin az gösterildiğini düşünüyoruz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hastanelerden gelen ölüm raporlarında vefat nedeni 'bulaşıcı hastalık' yazdığı için cenazeleri Covid-19'dan ölmüş gibi gömüyoruz. Böyle olunca da Covid-19'dan ölenlerin sayısının az gösterildiğini düşünüyoruz" dedi.

Başkan Karalar, Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş ve yönetimini makamında kabulünde yaptığı açıklamada zorlu geçen pandemi sürecinde en zor durumda olanların sağlık çalışanları olduğunu belirterek, "Çünkü tehlike ile direkt karşı karşıyasınız. Çalışma saatini bir kenara bırakmış, insanların iyileşmesi için çaba harcıyorsunuz. Eşinizden, çocuklarınızdan feragat ediyorsunuz. Bu anlamda takdire şayan kesim sizsiniz. Bizim sizlere sonsuz teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizler her zaman sizlerin hizmetinde ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki yoğun vakaya rağmen ölüm sayısı çok artmıyorsa bu bizim hekim ve sağlık çalışanlarımızın sayesinde olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Son aylarda ölen insan sayısının arttığını söyleyen Karalar, "Yaşlı nüfus sayımız giderek artmaktadır. Bu paralelde ölüm oranı da artmaktadır. Hastanelerden gelen ölüm raporlarında Covid-19 yazmadığı için Mezarlıklar Daire Başkanlığı doğal olarak Covid-19'dan öldü yazamıyor. Raporlarda vefat nedeni 'bulaşıcı hastalık' yazdığı için cenazeleri Covid-19'dan ölmüş gibi gömüyoruz. Böyle olunca da Covid-19'dan ölenlerin sayısının az gösterildiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Neredeyse her ailede virüslü kişi var"

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş de, "Üzülerek söyleyebilirim ki Covid-19 pandemisi Adanamızda en kötü dönemini yaşıyor. Neredeyse her ailede virüslü kişi var. Hastanelerde Covidli hastalar için ayrılan yerlerin tamamı dolu durumda. Halen yeni vakalar geliyor. Hastaları yatıracak yer bulamıyoruz. Yoğun bakımlarımız dolu. Evlerinde karantinada olan insanlar var. Acillerde görev yapan doktor arkadaşlarımız, göğüs, enfeksiyon ve anestezi uzmanları çok yıprandı, acil doktorlarımız bir çıkmaz içindeler. Tüm hekim ve sağlık çalışanları tükenmişlik içerisindeler. Söylenecek her iyi söze ve desteğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yol çalışmasında bulundu: Tam 3 bin yıllık
13 Eylül 2020 10:30		 Maske takmayan vatandaştan polise tehdit
13 Eylül 2020 10:27
Vakaların arttığı ilçede yeni dönem: Çek gönder
13 Eylül 2020 09:35		 Çankırı'da, 45 dakika aralıksız dolu yağdı
13 Eylül 2020 07:42
Giresun'daki projenin detayları belli oldu
12 Eylül 2020 20:36		 Okul çatısında bulunan ABD'nin margarinleri analiz edildi
12 Eylül 2020 18:42
Ankara'da, şehri büyük bir toz bulutu kaplamaya başladı
12 Eylül 2020 16:28		 İznik Gölü çekilince 1500 yıllık bazilika ortaya çıktı
12 Eylül 2020 15:33
'Manisa'nın kuş cenneti'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
11 Eylül 2020 20:48		 Okul müdürü ve personeli koronavirüs oldu
11 Eylül 2020 18:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Yayladaki çocukların öğretmen hasretini okul müdürü giderdi11:35 - 'O hastaların feryat ve figanı insanın canını yakıyor'11:33 - Bakan Varank : Favicovir tüm virüs hastalarına veriliyor11:30 - Uzmanından uyarı: Toz taşınımı hafta boyuncu devam edecek11:26 - Uzaktan eğitim, okul alışverişinde sepeti değiştirdi11:14 - Taksi ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken tedbirler artırıldı
11:12 - 71 ilde yerli baz istasyonu ULAK'tan 'Alo' deniliyor11:10 - 'Koluna maskeyi takanların solunum cihazına bağlandığını görünce üzülüyoruz'11:05 - MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım11:01 - 100 bin işçiye ihtiyaç var... Taleplere yetişemiyorlar10:50 - Mübaşir adliyeyi basıp, savcıyı sokakta kovalamış10:46 - Zeydan Karalar: Virüsten ölenlerin az gösterildiğini düşünüyoruz
10:42 - Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı10:40 - Olayın mağduru olan disiplin amiri muhakkik tayin edebilir mi?10:30 - Yol çalışmasında bulundu: Tam 3 bin yıllık10:27 - Maske takmayan vatandaştan polise tehdit10:25 - Bu ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni virüs kısıtlamaları
10:20 - KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mübaşir adliyeyi basıp, savcıyı sokakta kovalamış
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı: Hata yapma lüksüm yok
Kaymakam soruşturmasının detayları: 15 Temmuz'a kadar faallermiş
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım
Bu iki ay için kritik uyarı: Grip ve korona çok karışacak
Adliyedeki kalem personeline, 'İşini yapmıyor karaktersiz herif' demek suç mudur?
Müteahhitler faiz artışına set çekti
Güvenlik sorumlusu, koruma güvenlik personeline talimat verebilir mi, nöbet yazabilir mi?
Hastane tuvaletinde doğum skandalı: Bebek çöpte bulundu
Eski Bakan Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gökhan gönül 1
enner valencia 1
ismail kartal 1
masterchef 2
su burcu yazgı coşkun 1
tuhaf 1
kırmızı oda 1
küçük şeyler 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 2
gece uyandığında odasında birini gören kadın 2
SON İLANLAR
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karabük SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam