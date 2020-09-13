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Taksi ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken tedbirler artırıldı

Kovid-19 sürecinde taksi ve toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşların maske kullanımı, yüzeylere temastan kaçınma, fiziksel mesafenin korunması, belirlenen kapasite üzerinde araca binilmemesi gibi tedbirlere uyması gerekiyor
 13 Eylül 2020 11:14
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Taksi ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken tedbirler artırıldı

Yeni tip koronavirüs sürecinde virüsten korunmak ve olası bulaşı engelleyebilmek için taksi ve toplu taşıma araçlarının kullanımında uyulması gereken tedbirler artırıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında yer alan pandemi sürecinde taksi müşterilerinin alması gerekenler önlemler ile bilim insanlarının yaptığı uyarılar doğrultusunda öne çıkan tedbirler şunlar:

- Taksinin duraktan telefonla çağırılması halinde POS cihazı istenmeli. POS cihazı varsa ödeme, kredi kartı ya da temassız şekilde yapılmalı.

- Taksiye üç kişiden fazla binilmemeli.

- Taksiye tek kişi binilmesi halinde şoföre en uzak mesafedeki koltukta oturulmalı.

- Mutlaka maske takılmalı ve yolculuk boyunca da çıkarılmamalı. Şoförün maske taktığından emin olunmalı.

- Araçtaki hiçbir yüzeye dokunulmamalı. Dokunulması halinde ise eller antiseptikle silinmeli.

- Araçta bulunması halinde gazete ve dergi gibi yayınlara dokunulmamalı.

- Taksiye binildiğinde şoförün adı ve taksi plakası not alınmalı. Bu durumda Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde temaslı taramasına kolaylık sağlanmalı.

- Yiyecek ve içecek tüketiminden kaçınılmalı

Otobüs, minibüs, midibüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında ise yeni tedbirler hayata geçirildi. Toplum sağlığının korunması için müşterilerin bireysel olarak yapması gereken tedbirlerden bazıları şu şekilde sıralandı:

- Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğinden, yolcular araca binmek için ısrarcı olmamalı.

- Raylı sistem araçları (metro, tramvay), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edildi. Belirlenen kurallar dahilinde müşteriler hareket etmeli, araç içindeki yolcu ve araç şoförlerine bu konuda baskı uygulamamalı.

- Toplu taşıma araçlarına mutlaka maske ile binilmeli ve araçta maske ile oturulmalı, maske takmayanlar uyarılmalı.

- Toplu taşıma aracı içinde telefonla ya da yüz yüze konuşmaktan kaçınılmalı.

- Taksi, metro ya da otobüs durağında mesafeli bir şekilde beklenilmeli, araca binerken ve inerken de mesafenin korunmasına özen gösterilmeli.

- Öksürük, kas ağrısı gibi belirtilerin olması halinde toplu taşıma araçlarına ve taksilere binilmemeli.

- Araçlarda yiyecek ve içecek tüketiminden kaçınılmalı.

- Araç içinde klima açılması konusunda ısrarcı olunmamalı, olabildiğince camlar açık kalmalı.

- Araçtan inildiğinde eller kolonya ya da antiseptik ile temizlenmeli.

- Cam, koltuk kenarı gibi yerler ile temastan kaçınılmalı.

- Araçlarda koltuklarda çapraz oturulmalı, yüz yüze bakacak şekilde oturulmamalı. Yan yana bulunan iki koltuktan birine oturulmalı diğeri boş kalmalı. Ayakta yolcu kapasitesinin en fazla üçte biri kadar yolcu alınmalı. Araçlarda sosyal mesafe korunacak şekilde ayakta durulmalı.

- Yolcuların araçtan inerken de maskeleri takılı olmalı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmalı.
Anadolu Ajansı
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