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Yayladaki çocukların öğretmen hasretini okul müdürü giderdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde aileleriyle yaşadıkları yaylada bilgisayar olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan 5 çocuk, okul müdürünün hediye ettiği bilgisayarla eğitim imkanına kavuştu
 13 Eylül 2020 11:45
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Manisa'nın Salihli ilçesinde hayvancılıkla geçinen aileleriyle yaylada yaşamlarını sürdüren 5 öğrenci, bilgisayar olmadığı için hasretini çektikleri öğretmenlerine okul müdürünün hediye ettiği bilgisayarla kavuştu.

İlçeye bağlı Damatlı Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencileri, taşımalı eğitimle öğrenim gördükleri Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açılmayacağını öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitime de katılamayan öğrenciler, okul ve öğretmenlerini çok özlediklerini belirterek, mahalle muhtarı Muharrem Öziş'ten bilgisayar isteğinde bulundu.

Muhtar Öziş de Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş'e durumu bildirdi. Okul müdürü Ateş, aldığı bilgisayarı Damatlı Mahallesi'ne götürerek öğrencilerine hediye etti.

Bilgisayardan ailelerinin cep telefonuyla internete bağlanan öğrenciler, hem uzaktan eğitime katıldı hem de öğretmenleriyle hasret giderdi.

- "Yeniden öğretmen olduğumu hissettim"

Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş, AA muhabirine, okuluna 11 köyden öğrenci geldiğini, Kovid-19 sürecinde zaman zaman okuluna öğrenci gönderen mahallelerin muhtarlarıyla istişareler yaptığını söyledi.

Damatlı Mahallesi muhtarının yayla evlerinde yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitim için bilgisayarının olmadığını kendisine ilettiğini aktaran Ateş, "Ben de kendi imkanlarımla Damatlı'da yaylada yaşayan çocuklarımıza uzaktan eğitim sürecinde katkıda bulunmak adına güzel bir bilgisayar verdim. Onları çok mutlu ettiğimi düşünüyorum. Eğitimin her yerde olması lazım." dedi.

Ateş, bilgisayara ulaşan öğrencilerin mutluluğunu görünce çok farklı duygular hissettiğini dile getirerek, "Ben bir eğitimciyim, eğitimciler duygusal insanlardır. Benim de çocuklarım var, ilçe merkezinde yaşadıkları için her türlü imkana sahip olabiliyorlar. Fakat şu anda rakımı bin 500 metrelerde olan bir yayla köyündeyiz, çocukların burada uzaktan eğitime katıldığını gördüğüm an yeniden öğretmen olduğumu hissettim." diye konuştu.

Bilgisayara kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan öğrencilerden 11 yaşındaki Büşra Karagöz ise ailesiyle şehirden uzakta kaldıklarını, birçok imkana sahip olamadıklarını söyledi.

7. sınıf öğrencisi Karagöz, şöyle konuştu:

"Uzaktan eğitimimize tam anlamıyla katılamadık. Bunun için muhtarımız, Yakup öğretmenimize bilgisayar olmadığı için katılamadığımızı söylemiş. Bunun üzerine Yakup öğretmenimiz bize bilgisayar getirdi. Şimdi uzaktan eğitime katılabiliyorum, çok teşekkür ederim."

Anadolu Ajansı
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