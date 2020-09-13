Yasağa rağmen kurallar hiçe sayıldı... Dua et kafama takmamışım
|13 Eylül 2020 11:55
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Yurt genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen bu kural hiçe sayıldı. Kent merkezlerinde maske takmayan kişiler kameralara yansıdı.
ADANA'DA VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞA RAĞMEN MASKE TAKILMIYOR
Yurt genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Adana kent merkezinde bu kuralın hiçe sayıldığı görüldü. Vatandaşların yoğun olduğu semt pazarı tezgahtarında maskesiz satış yapıldığı gözlendi.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre yurt genelinde umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Buna rağmen kamuya açık alanlarda Adanalıların çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Kurallara uymayan vatandaşların çoğunun, maskelerini çenelerinin altına ve koluna takması kameralara yansıdı. Maske takmadan gezen bir vatandaş ise nefes darlığı çektiğini ve kentin çok sıcak olmasından dolayı takamadığını ileri sürdü. Sokaklarda maskesini çenesine takıp gezenlerden bir diğeri de 'Neden maske takmadınız?' sorusuna 'Dua et kafama takmamışım' cevabını verdi. Haftalık alışverişin yapıldığı semt pazarında ise tezgahlardaki satıcıların maske takmadan müşterilerle ilgilendiği görüldü. Maske takmadan mısır satışı yapan bir tezgahtar ise kulaklarında ağrı yaptığı için maskeyi takamadığını söyledi.
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