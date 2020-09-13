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'Rehber Koruyucu Ailelik' uygulaması başlatılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Rehber Koruyucu Aile Sistemi" ile aday aileleri eğitecek, koruyucu aile sistemine dahil olan aileleri destekleyecek
 13 Eylül 2020 12:24
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'Rehber Koruyucu Ailelik' uygulaması başlatılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Rehber Koruyucu Aile Sistemi"ni başlatıyor. Yeni sistemle Bakanlık, deneyimli koruyucu aileler ile aday aileleri eğitecek, koruyucu aile sistemine dahil olan aileleri destekleyecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, korunma ve bakım ihtiyacı olan çocuklara yönelik sunulan koruyucu aile hizmetini etkin bir şekilde yürütmek için yapılan çalışmalara bir yenisi eklendi.

Deneyimli koruyucu ailelerden oluşan bir ekip ile mentörlük sistemini getiren Bakanlık, Türkiye genelinde sayıları 6 bin 200'ün üzerinde olan koruyucu aileler arasından seçtiği deneyimli koruyucu aileler ile aday aileleri eğitecek.

Bakanlık, "Rehber Koruyucu Aile Sistemi" ile önemli bir hizmet daha hayata geçirerek hizmetin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Deneyimli koruyucu ailelerin hizmetin içinde daha fazla rol almasını sağlayacak proje ile koruyucu aile sistemine dahil olan ailelerin desteklenmesi planlanıyor.

Rehber Koruyucu Aile Sistemi ile aday ve yeni ailelerin çocuk bakımı ve sağlıklı gelişimleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak.

Aileden aileye tecrübe aktarımını da içeren rehberlik sürecinin yeni aileler için süreci yönetmede kolaylık sağlaması bekleniyor.

- Rehber koruyucu aileler aktif rol üstlenecek

Koruyucu aile hizmetinin tanıtımında da rehber koruyucu aileler aktif rol üstlenecek.

"Koruyucu Aileler Koruyucu Aileliği Anlatılıyor" isimli tanıtım kampanyasında tecrübeli koruyucu aileler etkin görev alacak.

Rehber Koruyucu Aile Uygulaması ile bu çalışmaların daha sistemli hale getirilmesi sağlanacak. Öncelikle sırada bekleyen evlat edinme aileleri ile görüşülecek. Bu aileler koruyucu ailelik konusunda teşvik edilecek.

- Koruyucu aileler, komşusuna ve akrabasına hizmeti anlatacak

Mevcut koruyucu ailelerden komşu, akraba gibi çevrelerine, çocukların devam ettiği okullarda diğer velilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine koruyucu aile hizmetini anlatmaları konusunda destek alınacak.

Komşusunu, kardeşini koruyucu aile olmaya teşvik eden ve bu konuda çok başarılı olan koruyucu aileler, toplumda gönüllülük kavramına yönelik farkındalığın geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarda da görev alacak.

- Sistem, Türkiye genelinde uygulanacak

Rehber Koruyucu Aile Sistemi, öncelikle çok sayıda koruyucu ailenin bulunduğu iller olmak üzere tüm illerde uygulanacak.

Uygulamanın tüm Türkiye genelinde işlerlik kazanması ve zaman içerisinde çocukların bakımını üstlenecek olan tüm koruyucu ailelerin rehber koruyucu ailelerin desteğinden yararlanması hedefleniyor.

- Rehber Koruyucu Ailelik nedir?

Rehber Koruyucu Ailelik, korunma ihtiyacı olan çocuklara belirli bir süre bakım sağlayan ve çocukların gelişimine olumlu katkılar sunmuş olan deneyimli koruyucu ailelerin hizmet ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerileri koruyucu aile adayları ve diğer koruyucu aileler ile düzenli ve sistemli bir şekilde paylaşmasını sağlamaya yönelik bir mekanizma olarak tanımlanıyor.

Uygulama yoluyla, aday koruyucu aileler ve yeni koruyucu ailelerin koruyucu aile hizmet süreçlerine ilişkin sahip oldukları sorulara yanıt bulmalarının sağlanması, hizmet sürecinde karşılaşılan sorunların çözümü konusunda önleyici nitelikte olan pratik anlamda ilave bir destek sunulması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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