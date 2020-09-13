Bu ilçedeki iş yerlerinde ve konutlarda yabancı isim kullanılmayacak
|13 Eylül 2020 12:56
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ana dilin korunması ve yaşatılması amacıyla iş yerleri ve konutlarda Türkçe haricinde isim kullanılmaması kararı alındı.
Türkiye'de yabancı sözcük kullanımı her geçen gün daha da artıyor. İş yerleri ve konutların tabelalarında sıklıkla görülen yabancı kelimeler günlük hayatta konuşma dilinde de etkisini artırmaya başladı. Dilin korunması noktasında adım atan Yahşihan Belediye Meclisi, Türkçe'nin yozlaşmasının önüne geçmek amacıyla iş yerleri ve konutlarda yabancı isim kullanılmaması kararını oy birliğiyle kabul etti. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Türkçe'deki bozulmanın önüne geçmek istediklerini ve kendilerinin de bir adım attığını kaydetti.
"Meclis kararı aldık"
Türkyılmaz, "İlçemizde bundan sonra 4 Eylül'den itibaren bayilik hariç Türkçe'deki bozulmayı önlemek olduğumuz bir meclis kararı. Bundan sonra açılacak olan iş yerleri, kafeler, restoranlar, lokantalar, kıraathaneler, berberler, artık Türkçe isim kullanacaklar. Aynı zamanda da bundan sonra Yahşihan'da yapılacak olan toplu konutlar ve binalarda da bundan sonra Türkçe isim kullanılacağını meclis kararına bağladık" dedi.
"İlçemizde bundan sonra yabancı isim göremeyeceğiz"
Kırıkkale Üniversitesinde 40 bin öğrencinin olduğunu dile getiren Türkyılmaz, "Öğrenci arkadaşlarımızla gittiğimiz kafelerde hep yabancı isimler görüyoruz. Bayilik olmayan isimlerde bundan sonra Türkçe isimleri tercih edeceğiz. Biliyorsunuz göçmen alan bir ülkeyiz. Tabii ki bu göçmen arkadaşlarımızın başımızın üstünde yeri var. Ancak onların dillerinden gelen terimler de Türkçemizi yozlaştırmaya başladı. Biz de dedik ki karınca kararınca bir Yahşihan Belediyesi Meclisimiz olarak böyle bir karar verdik. İlçemizde bundan sonra yabancı isim göremeyeceğiz" şeklinde konuştu.
"Kimsenin tabelasıyla oynamayacağız"
Olumlu ve olumsuz tepkilerin geldiğini ifade eden Türkyılmaz, hiçbir işletmenin tabelasıyla oynamayacaklarını belirterek, "Hiç kimsenin tabelasıyla oynamayacağız. 4 Eylül 2020 tarihinden itibaren Yahşihan'da iş yeri açmak isteyen, bina yapmak isteyenlerden isteğimiz Türkçe isim kullanmaları. Türkçe'nin kullanımını da teşvik vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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