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MEB, meslek liselerinin atölyelerini son teknolojilerle donatıyor

Bakanlığın yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje, gelecek yılın sonunda tamamlandığında, 55 okulda ilk etapta 110 bin öğrenciye modern eğitim imkanları sunulmuş olacak
 13 Eylül 2020 13:22
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MEB, meslek liselerinin atölyelerini son teknolojilerle donatıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında, 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesindeki 1150 atölye son teknolojilerle baştan sona yenileniyor.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'deki Mülteciler için Maddi Yardım Programı (FRIT) Fonu kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KfW) aracılığı ile finanse edilen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) Projesi sürüyor.

Proje kapsamındaki, 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 22 meslek alanında toplamda 1150 atölye, bir yandan mekansal olarak yenilenirken diğer yandan da en son teknoloji makine, ekipman ve eğitim kitleri ile donatılıyor. 50 milyon avro bütçeli projede, bir yandan atölyeler ve ekipmanları yenilenirken diğer yandan da geçici koruma altındaki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilerin servis, öğlen yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda, proje süresince 10 bin öğrenciye destek sağlanıyor.

- 444 atölyenin donanımı tamamlandı

Proje kapsamında, Bakanlığın en fazla atölyesinin olduğu 3 alan olan bilişim, elektrik-elektronik ve çocuk gelişimi alanlarında 444 atölyenin tadilat ve donanımları tamamlandı. Tadilatı biten, donanımı yenilenen atölyeler ile öğrenci destek paketleri ve görünürlük çalışmaları için 17 milyon avro olmak üzere yaklaşık 138 milyon lira harcandı. 28 okulda 132 bilişim atölyesi mekan ve donanım olarak tamamen yenilendi. 30 okuldaki 248 elektrik-elektronik atölyesi ile 17 okuldaki 64 çocuk gelişimi atölyesi mekan ve donanım olarak yenilendi.

Makine teknolojisi bölümünde 14 okulda 104 atölye ile güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında 12 okul için 35 atölyenin donanım yenileme ihaleleri sonuçlandı ve teslimat sürecine girildi.

Bu atölyelerin tadilatları ve diğer 12 meslek alanında da donanım ihaleleri ve tadilat çalışmaları devam ediyor.

- Yenilenen atölyelerden 10 yılda en az 1 milyon 100 bin öğrenci yararlanacak

Gelecek yılın sonuna doğru tüm atölye ve donanım yenileme işlemleri sona erecek. Okul başına ortalama 2 bin öğrenci sayısı temel alındığında, 55 okulda ilk etapta 110 bin öğrenciye modern eğitim imkanları sunulmuş olacak. Yenilenen cihaz ve atölyelerin 10 sene hizmet vereceği hesaplandığında ise bu olanaklardan en az 1 milyon 100 bin öğrencinin yararlanacağı öngörülüyor.

Ayrıca okullarda öğrencilerin bir arada eğlenerek öğrendikleri ve iş birliği ile ortak çalışma becerilerini geliştirdikleri sosyal uyum etkinlikleri yürütülüyor.

SEUP Projesine ilişkin tüm çalışmalar, https://seup.meb.gov.tr adresinden ve SEUPTR sosyal medya hesapları ile SEUP mobil aplikasyonundan izlenilebiliyor.
Anadolu Ajansı
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