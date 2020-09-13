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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

İki ilimizde bazı yerleşim yerlerinde yeni vaka tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı.
 13 Eylül 2020 14:03
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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

ÇANKIRI

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Yukarıöz köyünde pozitif vakaların artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun köyün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdiği belirtildi.

Köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köye giriş ve çıkışların kapatılmasının, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınarak uygulanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 76 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Anadolu Ajansı
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