1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyeden pandemi döneminde çalışanlarına 'ikramiye' jesti

Tüm dünyayı etkisi altında bırakan Koronavirüs salgın hastalığı döneminde Efeler Belediyesi, pandemi sürecinde çalışan personele ikramiye verdi.
 13 Eylül 2020 13:57
Yazdır
Belediyeden pandemi döneminde çalışanlarına 'ikramiye' jesti

Tüm dünyayı etkisi altında bırakan Koronavirüs salgın hastalığı döneminde Efeler Belediyesi, pandemi sürecinde çalışan personele ikramiye verdi.

Günden güne artan Korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte halk sağlığını ön planda tutarak, belediyenin asli görevlerine ek olarak dezenfekte ve hijyen çalışmalarını arttıran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bir araştırma şirketinin geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu anket sonuçlarına göre Türkiye'nin en başarılı ikinci ilçe belediye başkanı seçilmişti.

"İşçi, emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum"

Gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri hakkında konuşan Başkan Atay, "Pandemi süreci tüm kurumları etkilediği gibi Efeler Belediyesi'ni de olumsuz yönde etkiledi. Gelirlerimiz düştü. Efeler Belediyesi olarak bu süreçte esnaflarımıza destek olmak için iş yerleri kapanan esnaflarımızdan işgaliye bedeli ve eğlence vergisi almadık. Bu süreçte çalışma arkadaşlarım yoğun mesai harcadı. Tüm birimlerimiz sosyal mesafe kurullarına uyarak ilçemizde salgın hastalığın yayılmaması için canla başla çalıştılar. Bizler de pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan çalışma arkadaşlarımıza ikramiye vermeyi uygun gördük. Bu süreçte çalışan tüm işçi, emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuşburnu toplarken yıldırım düştü, anne ve kızı hayatını kaybetti
13 Eylül 2020 13:08		 Bu ilçedeki iş yerlerinde ve konutlarda yabancı isim kullanılmayacak
13 Eylül 2020 12:56
Kuraklık toprakları çatlattı, çiftçi ekim yapamıyor
13 Eylül 2020 12:36		 ABB'den Polatlı için su kesintisi uyarısı
13 Eylül 2020 12:21
Yasağa rağmen kurallar hiçe sayıldı... Dua et kafama takmamışım
13 Eylül 2020 11:55		 Zeydan Karalar: Virüsten ölenlerin az gösterildiğini düşünüyoruz
13 Eylül 2020 10:46
Yol çalışmasında bulundu: Tam 3 bin yıllık
13 Eylül 2020 10:30		 Maske takmayan vatandaştan polise tehdit
13 Eylül 2020 10:27
Vakaların arttığı ilçede yeni dönem: Çek gönder
13 Eylül 2020 09:35		 Çankırı'da, 45 dakika aralıksız dolu yağdı
13 Eylül 2020 07:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:33 - Gaziantepli iş adamı Mehmet Teymur, koronadan hayatını kaybetti14:29 - Devlet, çifte yerini 11 milyona satıyor14:28 - Kuraklık rekolteyi vurdu, ayçiçeği sofralara zamlı gelecek14:22 - Maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlence kamerada14:14 - Korona tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil14:03 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi
13:57 - Belediyeden pandemi döneminde çalışanlarına 'ikramiye' jesti13:50 - Borsa İstanbul'a yerli akını devam ediyor13:38 - 2 çocuk annesi, kocasının kardeşleri tarafından miras için öldürüldü13:28 - Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı13:25 - E-Scooter Yönetmeliği için ilk adım atıldı13:22 - MEB, meslek liselerinin atölyelerini son teknolojilerle donatıyor
13:08 - Kuşburnu toplarken yıldırım düştü, anne ve kızı hayatını kaybetti13:01 - KPSS alan bilgisi oturumları tamamlandı12:56 - Bu ilçedeki iş yerlerinde ve konutlarda yabancı isim kullanılmayacak12:53 - Akrabalar 'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasına tutuştu12:43 - Diplomasiye fırsat! Oruç Reis, Antalya limanına döndü
12:40 - Bedava döner dağıtıldı, sosyal mesafe hiçe sayıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mübaşir adliyeyi basıp, savcıyı sokakta kovalamış
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım
Bu iki ay için kritik uyarı: Grip ve korona çok karışacak
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı: Hata yapma lüksüm yok
Kaymakam soruşturmasının detayları: 15 Temmuz'a kadar faallermiş
Müteahhitler faiz artışına set çekti
Hastane tuvaletinde doğum skandalı: Bebek çöpte bulundu
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Diplomasiye fırsat! Oruç Reis, Antalya limanına döndü
Aday memurların ve memur adaylarının bilmesi gerek kritik bilgiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lucas biglia 1
izolasyondan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi 2
iyi 1
hiç uğraşamam 1
alexander sorloth 1
milan skoda 1
Koronavirüs insan yapımı 1
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 1
hasan can kaya 1
kırmızı oda 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam