Belediyeden pandemi döneminde çalışanlarına 'ikramiye' jesti
|13 Eylül 2020 13:57
|Yazdır
Tüm dünyayı etkisi altında bırakan Koronavirüs salgın hastalığı döneminde Efeler Belediyesi, pandemi sürecinde çalışan personele ikramiye verdi.
Günden güne artan Korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte halk sağlığını ön planda tutarak, belediyenin asli görevlerine ek olarak dezenfekte ve hijyen çalışmalarını arttıran Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bir araştırma şirketinin geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu anket sonuçlarına göre Türkiye'nin en başarılı ikinci ilçe belediye başkanı seçilmişti.
"İşçi, emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum"
Gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri hakkında konuşan Başkan Atay, "Pandemi süreci tüm kurumları etkilediği gibi Efeler Belediyesi'ni de olumsuz yönde etkiledi. Gelirlerimiz düştü. Efeler Belediyesi olarak bu süreçte esnaflarımıza destek olmak için iş yerleri kapanan esnaflarımızdan işgaliye bedeli ve eğlence vergisi almadık. Bu süreçte çalışma arkadaşlarım yoğun mesai harcadı. Tüm birimlerimiz sosyal mesafe kurullarına uyarak ilçemizde salgın hastalığın yayılmaması için canla başla çalıştılar. Bizler de pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan çalışma arkadaşlarımıza ikramiye vermeyi uygun gördük. Bu süreçte çalışan tüm işçi, emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kuşburnu toplarken yıldırım düştü, anne ve kızı hayatını kaybetti
13 Eylül 2020 13:08
|Bu ilçedeki iş yerlerinde ve konutlarda yabancı isim kullanılmayacak
13 Eylül 2020 12:56
|Kuraklık toprakları çatlattı, çiftçi ekim yapamıyor
13 Eylül 2020 12:36
|ABB'den Polatlı için su kesintisi uyarısı
13 Eylül 2020 12:21
|Yasağa rağmen kurallar hiçe sayıldı... Dua et kafama takmamışım
13 Eylül 2020 11:55
|Zeydan Karalar: Virüsten ölenlerin az gösterildiğini düşünüyoruz
13 Eylül 2020 10:46
|Yol çalışmasında bulundu: Tam 3 bin yıllık
13 Eylül 2020 10:30
|Maske takmayan vatandaştan polise tehdit
13 Eylül 2020 10:27
|Vakaların arttığı ilçede yeni dönem: Çek gönder
13 Eylül 2020 09:35
|Çankırı'da, 45 dakika aralıksız dolu yağdı
13 Eylül 2020 07:42