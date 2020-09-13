Korona tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil

OLAYIN MAĞDURU OLAN DİSİPLİN AMİRİ MUHAKKİK TAYİN EDEBİLİR Mİ? Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yeni tarihli bir kararında, cezaevi müdürünün disiplin cezasına konu eylemin mağduru olmasının, muhakkik görevlendirme yetkisinin kullanımına engel bir durum olmadığı ve bu durumun tek başına disiplin soruşturmasının tarafsız ve objektif bir şekilde yürütülmediği sonucunu doğurmayacağını belirtmiştir.