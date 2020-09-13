Maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlence kamerada
|13 Eylül 2020 14:22
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Kuruçeşme'de açık hava bir eğlence mekanında vatandaşlar korona virüs salgınına rağmen ne maske taktı ne de sosyal mesafe kuralına uydu. Mekandakilerin mesafesiz dans etmesi kameralara yansırken, bazı garsonların ise maskeleri düzgün takmadıkları görüldü.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, İstanbul'da artan vaka sayılarına rağmen Beşiktaş Kuruçeşme'de açık hava bir eğlence mekanına gelenler ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Hem yan yana oturan hem de dans ederek eğlenen müşteriler salgını umursamadı. Yüksek sesli müzikle dans edenler eğlenirken, onlara hizmet eden garsonların da maskelerini düzgün şekilde takmadıkları görüldü. Mekanda eğlenenler o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
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