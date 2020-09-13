1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Dur' ihtarına uymayanların peşine düşen polisler kaza yaptı

Adıyaman'da, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli 3 şahsın peşine düşen yunus polis ekipleri, bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.
 13 Eylül 2020 14:42
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adıyaman'da, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletli 3 şahsın peşine düşen yunus polis ekipleri, bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde motosikletli yunus polis ekipleri, yolda ilerleyen 3 şüpheli motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Yunus polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayan 3 motosikletli kaçmaya başladı. Yunus polis ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak isterken eski İşkur binası yakınlarında kavşakta dönüş yapmak isteyen Ahmet A. idaresindeki 01 SU 025 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Otomobille çarpışan polis ekipleri adeta ölümden döndü. Kazada yunus polislerinden Ömer A. ile Hakan K. yaralandı. Kaza haberi sonrası polis ekipleri kaza yapan meslektaşlarının yardımına koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan polis memurları, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 'dur' ihtarına uymayan ve polislerin kaza yapmasına sebep olan şüpheli 3 motosiklet sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üsküdar'da, polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı
13 Eylül 2020 16:28		 İstanbul Adliyesi önündeki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı
13 Eylül 2020 14:52
Yengelerini miras için sopa ve küreklerle döverek öldürdüler
13 Eylül 2020 13:38		 Akrabalar 'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasına tutuştu
13 Eylül 2020 12:53
Mübaşir adliyeyi basıp, savcıyı sokakta kovalamış
13 Eylül 2020 10:50		 6 yaşındaki çocuğa üvey baba işkencesi
13 Eylül 2020 08:30
Hastane tuvaletinde doğum skandalı: Bebek çöpte bulundu
13 Eylül 2020 08:24		 Üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti
13 Eylül 2020 06:38
Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü
13 Eylül 2020 06:29		 Başkanın kullandığı otomobil iş makinesine çarptı: 7 yaralı
12 Eylül 2020 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - 'Bayram'daki hareketlilik virüsün yayılmasına neden oldu'16:41 - Grip aşısı vurulmak isteyenler aylar öncesinden sıraya girdi16:39 - 'Deniz suyu sıcaklığındaki artış, fırtına ve selleri tetikliyor'16:37 - Prof. Dr. Necmettin Ünal: Salgın pik seviyesinde16:33 - AK Parti'li Demirbağ'dan tepki çeken sözler: İhanet-19 virüsü var16:28 - Üsküdar'da, polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı
16:21 - Dilencinin üzerinden çıkanlar zabıtayı bile şoke etti16:18 - Bakan Akar'dan silah istedi16:14 - Pandemi sürecinde elektrikli bisiklet kullanımı artıyor16:10 - Türkiye'ye ağustosta ortalamaların altında yağış düştü16:06 - Mehmetçikten duygulandıran hareket16:00 - Plazma bağışınla insanlık kazanacak
15:58 - Prof. Dr. Terekeci: Vatanını seven tedbirlere uyar15:55 - İsimlerini Erdoğan koymuştu... Eğitimleri devam ediyor15:53 - Kaçak ağaç kesen vatandaş fotokapana yakalandı15:47 - İkinci el araç fiyatları ikiye katlandı15:19 - Hulusi Akar: Yunanistan gerginliği tırmandırıyor
15:14 - Tavandan ek ödemede, 5 güne kadar olan izinlerde kesinti olur mu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Recep Tekin: Bu ay grip ve korona çok karışacak. Temel fark solunum sıkıntısı
Mübaşir adliyeyi basıp, savcıyı sokakta kovalamış
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım
KPSS Alan Bilgisi sınavı sorularını değerlendiriyoruz
Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı: Hata yapma lüksüm yok
Müteahhitler faiz artışına set çekti
Kaymakam soruşturmasının detayları: 15 Temmuz'a kadar faallermiş
Hastane tuvaletinde doğum skandalı: Bebek çöpte bulundu
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Diplomasiye fırsat! Oruç Reis, Antalya limanına döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 1
ilistir 1
su burcu yazgı coşkun 1
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
küçük 3
hiç havamda değilim 1
küçük şeyler 1
üstün dökmen'in okullar kesinlikle açılmalı yorumu 1
masterchef 1
100 bin karantina kaçağı var 1
SON İLANLAR
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş Aleşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskale Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karabük SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam