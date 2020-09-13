Yıldırım-11 Herekol operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Bestler Dereler kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|13 Eylül 2020 14:57
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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, Bestler Dereler kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, Bestler Dereler kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonun sürdüğü belirtildi.
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