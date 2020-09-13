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Vaka sayısı bugün de 1500'ün üstünde

Sağlık Bakanlığı 13 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
 13 Eylül 2020 19:36
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Vaka sayısı bugün de 1500'ün üstünde

Sağlık Bakanlığı 13 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 97 Kovid-19 testi yapıldı, 1527 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1267 oldu.

Son 24 saatte 1102 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 258 bin 833'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' 57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim.' ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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